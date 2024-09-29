Норвегия хочет построить забор на границе с Россией

Норвежское правительство рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией. Такое решение могут принять для улучшения ситуации с безопасностью в стране.

Об этом, как пишет Yle, сообщила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель. Такое решение должно помочь, если со стороны России будет поток беженцев.

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Норвегия рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией

Подобная ситуация с потоком беженцев случилась в скандинавской стране в 2015 году, когда через Стурскуг, единственный пограничный пункт между Норвегией и Россией, пешком и на велосипедах прибыли 5 тысяч человек со стороны страны-агрессора с просьбой предоставить им убежище.

Норвежский чиновник вдохновилась с примера Финляндии, которая продолжает строить заграждения на восточной границе. Поэтому в интервью NRK она заявила, что строительство ограждений может быть одним из способов улучшить ситуацию с безопасностью.

Как говорит министр юстиции, строительство заграждений является дорогим процессом, поэтому необходимо оценить целесообразность подобных вложений. По ее мнению, инвестировать можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территорию, а также в увеличение количества пограничников в Стурскугу.

Пока точно неизвестно, будет ли забор построен вдоль всей границы или только на отдельном его участке. Согласно обнародованной информации, протяженность сухопутной границы между Норвегией и Россией составляет 200 километров.

Сообщается, что Финляндия считает строительство забора разумным мероприятием, но по ее словам, стоит помнить, что пограничные территории Финляндии и Норвегии отличаются по ландшафту и граница между Финляндией и Россией гораздо длиннее.

Кстати, недавно во время российских морских учений в Баренцевом море "Океан-2024" большой российский эсминец Северного флота "Адмирал Левченко" произвёл предупредительные выстрелы в сторону небольшой норвежской рыбацкой лодки.