Забор виллы дочери Путина в Биаррике украсили украинскими флагами

Виллу дочери Путина Екатерины Тихановой разрисовали украинскими флагами. Теперь у забора красивая голубовато-желтая окраска.

Вилла дочери российского агрессора расположена во французском городе Биарриц. Дом называется "Альта Мира".

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Кто разрисовал забор – неизвестно. Однако раньше эту виллу захватил местный активист Пьер Афнер. Он сменил замки и заявил, что имение готово принять жертв путинского режима, в первую очередь украинских беженцев.

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