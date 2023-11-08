Забрав у громад военный НДФЛ, парламент лишил их возможности помогать защитникам, – Кличко

Решение парламента об изъятии военного НДФЛ из местных бюджетов фактически лишит общества возможности помогать военным. Оно особенно ударит по небольшим населенным пунктам.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Парламент фактически лишил местные власти возможности помогать Вооруженным Силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам. Забрав у городов и селений военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная Рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это решение особенно ударит по небольшим городам и городкам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета,

– заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин, а Киев – 60%. Кроме того, по его словам, все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин.

При этом Виталий Кличко подчеркнул, что местные власти и дальше должны беспокоиться о жителях общин и помогать защитникам.

"Мы должны и делать все для помощи ВСУ, и не допустить упадка в наших городах, городках и поселках", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины, возглавляемая Виталием Кличко, обратилась к центральным властям о сохранении "военного" НДФЛ в местных бюджетах и в целом 64% НДФЛ. Изъятие у общин части налога на доходы физических лиц разрушит систему обороны страны, говорилось в обращении АГУ.

