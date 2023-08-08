Соответствующую государственную услугу запустили 7 августа. Как она работает, рассказал министр внутренних дел, передает 24 Канал.

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Бронирование действует 10 дней

Новая сервисная услуга позволяет выбрать и забронировать желаемый номерной знак для автомобиля. Заказать его можно по типу транспортного средства.

Но есть важное условие – на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак,

– подчеркнул Клименко.

Добавил, что бронирование действует 10 календарных дней. По истечении этого срока заказ отменяется автоматически.

Реформирование госсервисов возможно даже во время войны, заметил министр. И это еще один шаг к реализации онлайн-услуги по перерегистрации транспортных средств в будущем.

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Обратите внимание! Воспользоваться услугой можно через Электронный кабинет водителя.

Кстати, в конце декабря Правительство утвердило изменения требований к государственным номерным знакам авто. Они относятся к машинам, которые оформляют онлайн или через приложение Дия. Так, вместо букв, обозначающих регион, добавляются "ED", "DC", "DI", "PD".