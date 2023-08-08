Відповідну державну послугу запустили 7 серпня. Як вона працює, розповів міністр внутрішніх справ, передає 24 Канал.

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Бронювання діє 10 днів

Нова сервісна послуга дозволяє обирати та бронювати бажаний номерний знак для автомобіля. Замовити її можливо за типом транспортного засобу.

Але є важлива умова – на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак,

– підкреслив Клименко.

Додав, що бронювання діє упродовж 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

Реформування дерсервісів можливе навіть під час війни, зауважив міністр. І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому.

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Зверніть увагу! Скористатися послугою можна через Електронний кабінет водія.

До речі, наприкінці грудня Уряд завтвердив зміни вимог до державних номерних знаків авто. Вони стосуються машин, які оформляють онлайн або через застосунок Дія. Так-от, замість літер, які позначають регіон, додаються "ЕD", "DC", "DI", "PD".