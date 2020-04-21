Забыл о трансляции: в России мэр обматерил подчиненную в прямом эфире – видео 18+

Мэр российского города Геленджик Алексей Богадистов обругал свою помощницу в прямом эфире. Чиновник не выключил трансляцию в инстаграме и думал, что его уже никто не слышит.

Мэр был недоволен тем, что подчиненная отвлекала его в эфире. Соответствующее видео опубликовало издание Baza в своем телеграмм-канале.

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21 апреля Богадистов провел прямой эфир в соцсети, в течение которого отвечал на вопросы жителей Геленджика по распространению коронавируса COVID-19. Поблагодарив зрителей за поддержку, он обругал свою помощницу – руководительницу отдела по взаимодействию со СМИ.

"Скорикова... на*** она сидит чё-то, б**, мне кивает, суёт. Она же меня отвлекает. Она не понимает что ли, бл***?! Господи, прости", – сказал российский мэр, не обратив внимание на то, что запись трансляции все еще продолжается.

На тот момент эфир продолжали смотреть примерно 1500 пользователей. Впоследствии видео удалили с инстаграм-аккаунта политика. Однако оно успело разойтись по сети.