Забув про трансляцію: у Росії мер обматюкав підлеглу в прямому ефірі – відео 18+
Мер російського міста Геленджик Олексій Богадістов облаяв свою помічницю в прямому ефірі. Чиновник не вимкнув трансляцію в інстаграмі й думав, що його вже ніхто не чує.
Мер був незадоволений тим, що підлегла відволікала його під час ефіру. Відповідне відео опублікувало видання Baza у своєму телеграм-каналі.
Читайте також РПЦ порівняла інопланетян з бісами: що мають на увазі російські церковники
21 квітня Богадістов провів прямий ефір у соцмережі, впродовж якого відповідав на запитання мешканців Геленджика щодо поширення коронавірусу COVID-19. Подякувавши глядачам за підтримку, він вилаяв свою помічницю – керівницю відділу по взаємодії із ЗМІ.
"Скорикова... на*** она сидит чё-то, б**, мне кивает, суёт. Она же меня отвлекает. Она не понимает что ли, бл***?! Господи, прости", – сказав російський мер, не звернувши увагу на те, що запис трансляції все ще триває.
На той момент ефір продовжували дивитися приблизно 1 500 користувачів. Згодом відео видалили з інстаграм-акаунту політика. Проте воно встигло розійтися у мережі.
Читайте також
-
На кладовища Києва буде обмежений доступ до 6 червнясьогодні , 12:39
-
Натовп у Святогірській лаврі: що буде з відвідувачами богослужіннясьогодні , 16:22
-
Герой чи манкурт: Усик дав скандальне інтерв'ю пропагандистамсьогодні , 15:30
-
Великоднє загострення на фронті: експерт оцінив наміри Росіїсьогодні , 14:40
-
Як приготувати смачну каву вдома: поради баристисьогодні , 15:26
-
Наслідки пожежі у Чорнобильській зоні зняли з дрона: моторошне відеосьогодні , 15:14