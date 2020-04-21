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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Забув про трансляцію: у Росії мер обматюкав підлеглу в прямому ефірі – відео 18+

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      Російський мер оконфузився в прямому ефірі / kubnews.ru

      Мер російського міста Геленджик Олексій Богадістов облаяв свою помічницю в прямому ефірі. Чиновник не вимкнув трансляцію в інстаграмі й думав, що його вже ніхто не чує.

      Мер був незадоволений тим, що підлегла відволікала його під час ефіру. Відповідне відео опублікувало видання Baza у своєму телеграм-каналі.

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      21 квітня Богадістов провів прямий ефір у соцмережі, впродовж якого відповідав на запитання мешканців Геленджика щодо поширення коронавірусу COVID-19. Подякувавши глядачам за підтримку, він вилаяв свою помічницю – керівницю відділу по взаємодії із ЗМІ.

      "Скорикова... на*** она сидит чё-то, б**, мне кивает, суёт. Она же меня отвлекает. Она не понимает что ли, бл***?! Господи, прости", – сказав російський мер, не звернувши увагу на те, що запис трансляції все ще триває.

      На той момент ефір продовжували дивитися приблизно 1 500 користувачів. Згодом відео видалили з інстаграм-акаунту політика. Проте воно встигло розійтися у мережі.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Мережа Курйозні новини Новини Росії
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