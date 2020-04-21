Забув про трансляцію: у Росії мер обматюкав підлеглу в прямому ефірі – відео 18+

Мер російського міста Геленджик Олексій Богадістов облаяв свою помічницю в прямому ефірі. Чиновник не вимкнув трансляцію в інстаграмі й думав, що його вже ніхто не чує.

Мер був незадоволений тим, що підлегла відволікала його під час ефіру. Відповідне відео опублікувало видання Baza у своєму телеграм-каналі.

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21 квітня Богадістов провів прямий ефір у соцмережі, впродовж якого відповідав на запитання мешканців Геленджика щодо поширення коронавірусу COVID-19. Подякувавши глядачам за підтримку, він вилаяв свою помічницю – керівницю відділу по взаємодії із ЗМІ.

"Скорикова... на*** она сидит чё-то, б**, мне кивает, суёт. Она же меня отвлекает. Она не понимает что ли, бл***?! Господи, прости", – сказав російський мер, не звернувши увагу на те, що запис трансляції все ще триває.

На той момент ефір продовжували дивитися приблизно 1 500 користувачів. Згодом відео видалили з інстаграм-акаунту політика. Проте воно встигло розійтися у мережі.