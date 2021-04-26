Андрей Ермак заявил, что украинская власть забыла о понятии "усталость от Украины". Сейчас наше государство активно поддерживают международные партнеры.

Что заявил Ермак

Напряжение на границе Украины продемонстрировало беспрецедентную поддержку нашей страны. Об этом руководитель Офиса Президента сказал в интервью.

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Мы забыли о таком понятии, как усталость от Украины. Раньше я часто слышал о нем на переговорах и в личных беседах с европейцами и американцами. Сегодня Украина в авангарде,

– подчеркнул Ермак.

По его словам, на этот раз не было заявлений о политическом беспокойстве и выражении обеспокоенности.

"Были конкретные слова от президентов США и Турции, канцлера Германии, генсека НАТО, от многих других в мире. Сравните риторику, поддержку и шаги. Ценится честность и принципиальность", – заявил политик.

Международная поддержка Украины

Ермак рассказал об активном обсуждении назначения специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Кроме того, страны планируют начать более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере.

Вашингтон поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО. По словам главы ОПУ, тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации будут способствовать скорейшему одобрению решения.

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От многих партнеров, в частности послов G7, я впервые услышал фразу: "Андрей, мы на телефоне 24 часа в сутки. Если что-то нужно, мы всегда в доступе". Это подтверждение правильности нашего курса,

– рассказал чиновник.

Он также рассказал о встрече президента Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

"Был конструктивный и доверительный разговор с президентом Макроном тет-а-тет, который длился так долго, что не осталось времени на встречу в широком формате двух делегаций", – отметил Ермак.

Обратите внимание! Сейчас в Евросоюзе активно обсуждают введение новых санкций против России. Они связаны с агрессией Москвы у границ Украины. По словам депутата Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса, новые ограничения – неизбежны.