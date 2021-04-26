Мы забыли об усталости от Украины, – Ермак рассказал о сильной международной поддержке
Андрей Ермак заявил, что украинская власть забыла о понятии "усталость от Украины". Сейчас наше государство активно поддерживают международные партнеры.
Источник:Liga.net
Что заявил Ермак
Напряжение на границе Украины продемонстрировало беспрецедентную поддержку нашей страны. Об этом руководитель Офиса Президента сказал в интервью.
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Мы забыли о таком понятии, как усталость от Украины. Раньше я часто слышал о нем на переговорах и в личных беседах с европейцами и американцами. Сегодня Украина в авангарде,
– подчеркнул Ермак.
По его словам, на этот раз не было заявлений о политическом беспокойстве и выражении обеспокоенности.
"Были конкретные слова от президентов США и Турции, канцлера Германии, генсека НАТО, от многих других в мире. Сравните риторику, поддержку и шаги. Ценится честность и принципиальность", – заявил политик.
Международная поддержка Украины
Ермак рассказал об активном обсуждении назначения специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Кроме того, страны планируют начать более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере.
Вашингтон поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО. По словам главы ОПУ, тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации будут способствовать скорейшему одобрению решения.
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От многих партнеров, в частности послов G7, я впервые услышал фразу: "Андрей, мы на телефоне 24 часа в сутки. Если что-то нужно, мы всегда в доступе". Это подтверждение правильности нашего курса,
– рассказал чиновник.
Он также рассказал о встрече президента Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона.
"Был конструктивный и доверительный разговор с президентом Макроном тет-а-тет, который длился так долго, что не осталось времени на встречу в широком формате двух делегаций", – отметил Ермак.
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