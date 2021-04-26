Глава МИД Германии выступил за диалог с Россией и против усиления санкций
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин выступает против усиления санкций против России. Мол, с Москвой следует вести диалог, несмотря на агрессию против Украины и ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.
Источник:DW
В интервью телеканалу ARD Маас заявил, что отношения с Россией плохие, но они не должны и в дальнейшем такими оставаться.
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Глава МИД Германии о диалоге с Москвой
Маас отметил, что суть дипломатии заключается в том, чтобы вести диалог с теми странами, отношения с которыми напряженные, "а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях".
Это особенно касается России и конкретно сейчас,
– подчеркнул министр.
Он напомнил, что после оккупации Крыма в 2014 году Евросоюз уже ввел в отношении России экономические санкции, которые продлевают каждые полгода, а в связи с отравлением Навального за последние недели дважды ввели санкции.
Глава немецкого МИД выступает против более жестких мер, которые требуют европарламентарии. Министр сомневается в том, что "очень жесткие санкции" в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным.
Санкции против России: последние новости
- В начале марта Евросоюз наложил санкции против ряда российских официальных лиц России. Все из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.
- Также ЕС из-за агрессии против Украины на полгода продлил действие санкций в отношении россиян, юридических лиц и сепаратистов, которых поддерживает Кремль.
- С 18 марта в Соединенных Штатах начали действовать санкции в отношении Москвы из-за отравления Навального и Скрипалей.
- 15 апреля Президент США Джо Байден подписал новые санкции против России, в частности из-за деятельности в оккупированном Крыму. Ограничение ввели против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.
- Дмитрий Кулеба призвал ЕС ввести секторальные санкции против России. А депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что санкции ЕС против России неизбежны. Он отметил, что поскольку экономика России зависимая от Евросоюза, на нее стоит давить.
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