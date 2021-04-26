Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин выступает против усиления санкций против России. Мол, с Москвой следует вести диалог, несмотря на агрессию против Украины и ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

В интервью телеканалу ARD Маас заявил, что отношения с Россией плохие, но они не должны и в дальнейшем такими оставаться.

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Глава МИД Германии о диалоге с Москвой

Маас отметил, что суть дипломатии заключается в том, чтобы вести диалог с теми странами, отношения с которыми напряженные, "а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях".

Это особенно касается России и конкретно сейчас,

– подчеркнул министр.

Он напомнил, что после оккупации Крыма в 2014 году Евросоюз уже ввел в отношении России экономические санкции, которые продлевают каждые полгода, а в связи с отравлением Навального за последние недели дважды ввели санкции.

Глава немецкого МИД выступает против более жестких мер, которые требуют европарламентарии. Министр сомневается в том, что "очень жесткие санкции" в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным.

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