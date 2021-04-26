Глава МЗС Німеччини виступив за діалог з Росією і проти посилення санкцій
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін виступає проти посилення санкцій проти Росії. Мовляв, з Москвою слід вести діалог, попри агресію проти України та ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.
Джерело:DW
В інтерв'ю телеканалу ARD Маас заявив, що відносини з Росією погані, однак вони не повинні й надалі такими залишатися.
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Глава МЗС Німеччини про діалог з Москвою
Маас зазначив, що суть дипломатії полягає в тому, щоб вести діалог з тими країнами, відносини з якими напружені, "а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей в думках".
Це особливо стосується Росії та конкретно зараз,
– наголосив міністр.
Він нагадав, що після окупації Криму у 2014 році Євросоюз вже запровадив щодо Росії економічні санкції, які продовжують кожні пів року, а у зв'язку з отруєнням Навального за останні тижні двічі ввели санкції.
Очільник німецького МЗС виступає проти більш жорстких заходів, які вимагають європарламентарії. Міністр сумнівається в тому, що "дуже жорсткі санкції" щодо Москви поліпшать ситуацію з Навальним.
Санкції проти Росії: останні новини
- На початку березня Євросоюз наклав санкції проти кількох російських офіційних осіб Росії. Все через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
- Також ЄС через агресію проти України на пів року продовжив дію санкцій щодо росіян, юридичних осіб та сепаратистів, яких підтримує Кремль.
- З 18 березня у Сполучених Штатах почали діяти санкції про Москви за отруєння Навального та Скрипалів.
- 15 квітня президент США Джо Байден підписав нові санкції проти Росії, зокрема через діяльність в окупованому Криму. Обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній.
- Дмитро Кулеба закликав ЄС ввести секторальні санкції проти Росії. А депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що санкції ЄС проти Росії є неминучими. Він зазначив, що оскільки економіка Росії залежна від Євросоюзу, на неї варто тиснути.
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