Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін виступає проти посилення санкцій проти Росії. Мовляв, з Москвою слід вести діалог, попри агресію проти України та ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

В інтерв'ю телеканалу ARD Маас заявив, що відносини з Росією погані, однак вони не повинні й надалі такими залишатися.

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Глава МЗС Німеччини про діалог з Москвою

Маас зазначив, що суть дипломатії полягає в тому, щоб вести діалог з тими країнами, відносини з якими напружені, "а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей в думках".

Це особливо стосується Росії та конкретно зараз,

– наголосив міністр.

Він нагадав, що після окупації Криму у 2014 році Євросоюз вже запровадив щодо Росії економічні санкції, які продовжують кожні пів року, а у зв'язку з отруєнням Навального за останні тижні двічі ввели санкції.

Очільник німецького МЗС виступає проти більш жорстких заходів, які вимагають європарламентарії. Міністр сумнівається в тому, що "дуже жорсткі санкції" щодо Москви поліпшать ситуацію з Навальним.

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