Нормандський формат залишається підхожим майданчиком для досягнення деескалації ситуації на Донбасі. Однак наразі говорити про те, що він буде результативним, складно.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас за підсумками відеоконференції міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

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Маас про перемовини "нормандської четвірки"

Нормандський формат є відповідним форматом для досягнення деескалації,

– заявив Маас.

За його словами, поки що складно говорити про його результативність. Крім того, невідомо, коли може відбутися наступна зустріч "нормандської четвірки".

днак глава МЗС Німеччини повідомив, що це питання обговорювали під час останніх переговорів президентів Франції Еммануеля Макрона, України Володимира Зеленського та канцлерки Ангели Меркель.

Також Маас закликав Москву нарешті перейти від провокацій до співпраці.

Перемовини у норманському форматі: останні новини