Нормандский формат остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на Донбассе. Однако пока говорить о том, что он будет результативным, сложно.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза.

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Маас о переговорах "нормандской четверки"

Нормандский формат является подходящим форматом для достижения деэскалации,

– заявил Маас.

По его словам, пока сложно говорить о его результативности. Кроме того, неизвестно, когда может произойти следующая встреча "нормандской четверки".

Однако глава МИД Германии сообщил, что этот вопрос обсуждали во время последних переговоров президентов Франции Эммануэля Макрона, Украины Владимира Зеленского и канцлера Ангелы Меркель.

Также Маас призвал Москву наконец перейти от провокаций к сотрудничеству.

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