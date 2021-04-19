Подходящая площадка для деэскалации на Донбассе, – глава МИД Германии о нормандском формате
Нормандский формат остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на Донбассе. Однако пока говорить о том, что он будет результативным, сложно.
Источник:24 канал
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза.
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Маас о переговорах "нормандской четверки"
Нормандский формат является подходящим форматом для достижения деэскалации,
– заявил Маас.
По его словам, пока сложно говорить о его результативности. Кроме того, неизвестно, когда может произойти следующая встреча "нормандской четверки".
Однако глава МИД Германии сообщил, что этот вопрос обсуждали во время последних переговоров президентов Франции Эммануэля Макрона, Украины Владимира Зеленского и канцлера Ангелы Меркель.
Также Маас призвал Москву наконец перейти от провокаций к сотрудничеству.
Переговоры в норманнском формате: последние новости
- Переговоры в нормандском формате происходят с участием 4 стран – Украины, России, Франции и Германии. Последний раз на уровне президентов они прошли еще в 2019 году. С тех пор российская сторона блокирует процесс переговоров.
- Зато 30 марта Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе без Зеленского.
- Впоследствии президент Украины, находясь с визитом в Париже, пообщался с президентом Франции и канцлером Германии, однако уже без главы Кремля.
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