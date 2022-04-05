"Забыли о счетчике": РосСМИ эпически спалились на фейке о Киеве

Россияне известны своими провокациями и фейками. Им не сложно придумать историю о "базе Азова" в роддоме Мариуполя и обстрелять его.

Это обсудили Екатерина Соляр и Артем Овдиенко в эфире 24 канала. Они также отметили, что качество российских фейковых новостей всегда бестолковое.

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Екатерина Соляр рассказала, что очередной ложью отличились РИА.Новости, которые распространили новость о том, что спецназ Росгвардии уничтожил диверсионную группу в Киевской области 4 апреля 2022 года.

Весь абсурд состоит в том, что пропагандистские СМИ настолько небрежны, что забыли убрать этот фейк со счетчика публикации, несмотря на то, что оккупантов на Киевщине уже несколько дней нет,

– отметил Артем Овдиенко.

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