Це обговорили Катерина Соляр та Артем Овдієнко у ефірі 24 каналу. Вони також зауважили, що якість російських фейкових новин завжди недолуга.

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Катерина Соляр розповіла, що черговою брехнею відзначились РИА.новости, що поширили новину про те, що спецназ Росгвардії знищив диверсійну групу на Київщині 4 квітня 2022.

Увесь абсурд полягає у тому що, пропагандистські ЗМІ настільки недбалі, що забули прибрати цей фейк з лічильника публікації, попри те, що окупантів на Київщині уже кілька днів немає,

– зазначив Артем Овдієнко.



Як брешуть російським школярам на уроках: дивіться відео