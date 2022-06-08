Забыть о войне не получится

Устали от войны? Понимаю. Это действительно очень тяжело. И потому некоторые сегодня пытаются скрыться от войны и вернуться к довоенному типу жизни. Но так не получится. Это просто попытка убежать от реальности, попытка сформировать мыльный пузырь – иллюзию мирной жизни, в которой выносят войну за скобки и возвращаются к привычным повседневным ритуалам.

Да, это абсолютно естественная реакция психики – восстановить контроль над собственной жизнью после пережитого стресса. Но это классический самообман. Опасная психологическая ловушка. Потому что ничего не кончилось.

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Война на уничтожение

Позволю себе напомнить одну вещь. Война продолжается по всей стране. Россию не интересуют отдельные области. Россию интересует полный захват Украины, включая Киев, свержение государственности и возрождение квази-СССР. Перечитайте это еще раз.

Для России приемлема любая цена и нет красных линий. 24 февраля они у них уже был план убийства десятков тысяч человек, они привезли мобильные крематории и подготовили нормативные документы по массовым захоронениям.

Они публично заявляли, что планируют "денацифицировать" – то есть убить – два миллиона украинских граждан.

Российские варвары несут боль, страдание и смерть в каждом населенном пункте. Они уничтожают целые города – дома, школы, детсады, убивают сотни семей с детьми. То есть под ударом – десятки тысяч человек.

Российские солдаты насилуют женщин, убивают мужчин с завязанными за спинами руками и грабят дома. Российские ракеты попадают в дома без разбора.

И российские войска никуда не исчезли. Они сегодня взбешено уничтожают наш восток, а также запугивают подвалами наш юг.

Принять реальность

Если общество позволит забыть о войне и перестанет быть эффективным тылом для армии, они продолжат это делать.

Сегодня ты забыл о войне, а завтра где-нибудь снова появится труп, который лежит на асфальте со связанными руками. Поэтому не нужно убегать от реальности, а нужно ее принять и научиться жить в постоянном военном положении – по примеру того же Израиля.

Нет ничего плохого в том, чтобы продолжать жить. Сходили в кафе или кино? Сводили ребенка в парк? Приобрели новую посуду для дома? Наши защитники бьются, чтобы Украина могла продолжать жить.

Но, продолжая жить, не забывайте задавать себе вопрос каждый день: что сегодня я сделал для наших защитников и для будущей победы? И если вдруг у вас не будет ответа – пора что-то менять.

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