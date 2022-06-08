Так, це абсолютно природна реакція психіки – відновити контроль над власним життям після пережитого стресу. Але це – класичний самообман. Небезпечна психологічна пастка. Бо нічого не закінчилося.

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Війна на знищення

Дозволю собі нагадати одну річ. Війна триває на території всієї країни. Росію не цікавлять окремі області. Росію цікавить повне захоплення України, включно з Києвом, повалення державності та відродження квазі-СРСР. Перечитайте це ще раз.

Для Росії прийнятна будь-яка ціна та немає червоних ліній. 24 лютого вони вже мали план убивства десятків тисяч людей, привезли мобільні крематорії та підготували нормативні документи з масових поховань.

Вони публічно заявляли, що планують "денацифікувати" – тобто вбити – два мільйони українських громадян.

Російські варвари несуть біль, страждання та смерть у кожен населений пункт. Вони знищують цілі міста – будинки, школи, дитсадки, вбивають сотні сімей з дітьми. Тобто під ударом – десятки тисяч людей.

Російські солдати ґвалтують жінок, вбивають чоловіків зі зав'язаними за спинами руками та грабують оселі. Російські ракети влучають у будинки без розбору.

І російські війська нікуди не зникли. Вони сьогодні оскаженіло нищать наш схід, а також залякують підвалами наш південь.

Прийняти реальність

Якщо суспільство дозволить собі забути про війну й перестане бути ефективним тилом для армії, вони продовжать це робити.

Сьогодні ти забув про війну, а завтра десь знову з'явиться труп, який лежить на асфальті зі зв'язаними руками. Тому не потрібно тікати від реальності, а потрібно її прийняти й навчитися жити в постійному воєнному стані – за прикладом того ж Ізраїлю.

Немає нічого поганого в тому, аби продовжувати жити. Сходили в кафе чи в кіно? Зводили дитину в парк? Придбали новий посуд для дому? Наші захисники б'ються за те, щоб Україна могла продовжувати жити.

Але, продовжуючи жити, не забувайте запитувати себе кожного дня: що сьогодні я зробив для наших захисників і для майбутньої перемоги? І якщо раптом у вас не буде відповіді – час щось змінювати.

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