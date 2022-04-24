Забытые миром, но не "Азовом": как живут гражданские в подвалах "Азовстали"

Украинские военные и мирные люди продолжают находиться на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, где прячутся от бомб российских военных. Украинский полк "Азов" в очередной раз показал, в каких условиях людям приходится бороться за жизнь.

Люди на "Азовстали" полтора месяца не видели солнечного света

От российских обстрелов на "Азовстали" прячутся сотни женщин и детей, среди которых много младенцев. Гражданские практически остались без средств к существованию.

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На видео, опубликованном азовцами, солдат раздает людям военные пайки. Гражданские фактически стали заложниками на "Азовстали", ведь боятся выйти на улицу из-за постоянных обстрелов россиян.

Люди говорят, что полтора месяца не видели солнечный свет. Они рассказывают, что дети в укрытии постоянно плачут. Также для новорожденных нет памперсов, из-за чего им приходится шить импровизированные пеленки из пластиковых пакетов.

Как живут гражданские в подвалах "Азовстали" – видео



Гражданские находятся в постоянной темноте и ночуют посреди сырых стен, покрытых плесенью. Из-за влажности выстиранные вещи не сохнут, а людям приходится дышать загрязненным воздухом.

Заложники Азовстали заявляют, что хотят безопасно выйти и выжить. Они не понимают, почему нет помощи и сколько им еще быть в плену. Также они требуют приостановить военную агрессию России против Украины.

Мы хотим жить, мы хотим жить в своем городе, в своем городе. Мы хотим жить нормально и спокойно. Нам надоели бомбардировки и авиаудары по нашей земле,

– сказала одна из женщин на "Азовстали".

Какая ситуация в Мариуполе

Мариуполь, который оккупанты уничтожили почти полностью, находится в блокаде российских военных почти два месяца. По предварительным данным, в городе погибло около 22 тысяч человек.

Украинские военные вместе с гражданскими, которым удалось выжить, находятся на металлургическом комбинате "Азовсталь". Россияне непрерывно обстреливают его".

Президент России Владимир Путин приказал не штурмовать "Азовсталь", однако россияне продолжают бомбить комбинат.

Украинская сторона требует в России предоставить гуманитарные коридоры, чтобы увезти мирных людей. Однако оккупанты обстрелами постоянно срывают эвакуацию.

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