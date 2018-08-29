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Забывчивый депутат: лайфхак, как не указать 150 своих компаний в декларации (инфографика)

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Депутат из Харьковщины "забыл" о своих 150 компаниях (иллюстрация)
Депутат из Харьковщины "забыл" о своих 150 компаниях (иллюстрация) / bdzhola.com

Корпоративные права – это именно тот пункт декларации, заполнение которого чаще всего вызывает амнезию. Особенно – если часть бизнеса находится в оккупированном Крыму. Или тебе просто лень перечислять все 150 компаний. Аналитики проекта "Декларации" подготовили рейтинг крупнейших бизнесменов среди чиновников, а также констатировали проблемы с памятью в его финалистов.

Неожиданно для всех, наиболее предприимчивым оказался ранее никому неизвестный депутат Малоданиловского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области Александр Заболотный, пишет Bihus.info.

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Согласно реестру юридических лиц, он является основателем 151 компании. Однако вспомнил обо всех только в уточненной декларации за 2017 год, а в предыдущих версиях скромно умолчал о 150 из них, после чего и стал звездой новостей. Но за это забывчивому депутату ничего не будет – общая сумма его вкладов в уставные капиталы составляет лишь около 33 тысяч, а ответственность за недостоверное декларирование наступает только после 85.

Серебряным призером рейтинга стал депутат Киевского городского совета Игорь Баленко. Согласно декларации, он является бенефициаром 117 компаний, 21 из которых зарегистрирована в оффшорных зонах. Однако, как показало весеннее расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", далеко не весь его бизнес попал в декларации – после аннексии Крыма Игорь Баленко перерегистрировал там на российскую налоговую 4 компании и дополнительно основал 2 новых.

Третью строчку поделили между собой народный депутат Вадим Новинский и президент Украины Петр Порошенко. Каждый из них задекларировал по 102 компании. 34 фирмы Новинский зарегистрировал в таких оффшорных юрисдикциях, как Кипр, Британские Виргинские острова, остров Джерси. Порошенко, в свою очередь, владеет 3 оффшорами – двумя на Кипре и одним на Виргинах.

Сколько компаний имеют украинские декларанты

На четвертом месте оказался еще один знакомый "Наших денег" по крымскому бизнесу – народный депутат Максим Ефимов. В своей декларации за 2017 год он указал 71 компанию, 23 из которых являются офшорными. В прошлом же году нардеп забыл задекларировать 14 фирм из структуры корпорации "Ветряные парки Украины" и 5 компаний, зарегистрированных в оккупированном Крыму.

14 украинских ТОВок в этом году уже попали в декларацию, а бизнес на оккупированной территории был переписан на доверенное лицо Ефимова – Сергея Московского. Также 19 декабря 2017 года Сергей Московский стал бенефициаром британской компании FINEROAD BUSINESS LLP, которая через украинское ООО "Амадеус Ко" владеет конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве.

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И замыкает топ-5 рейтинга народный депутат Александр Герега. Он с женой Галиной владеет 61 компанией, 8 из которых – кипрские и британские оффшоры. Как ранее выяснили журналисты программы "Схемы", строительные гипермаркеты "Эпицентр", принадлежащие Гереге, также до сих пор продолжают работать в оккупированном Крыму, просто сменив вывеску на "Новацентр".

В целом украинские чиновники и члены их семей оказались владельцами 18 547 компаний, 270 из которых зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях.

Теги: Новости Украины Новости политики Расследования е-декларирование
Источник: 24 Канал
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