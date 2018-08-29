В налоговое законодательство могут внести поправки после выявленных журналистами схем

В налоговое законодательство могут внести новые правки для борьбы с манипуляциями, которые возникли в результате предыдущих правок. Речь идет о законодательных изменениях в систему налоговой оценки и запуска Единой базы данных отчетов по оценке ФГИУ.

Об этом после выхода в эфир расследования программы "Наши деньги" сообщил народный депутат от БПП Максим Курячий – автор поправок в Налоговый кодекс, которые в конце прошлого года запустили реформу, пишет Bihus.info.

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Отметим, что в последнем выпуске программы журналисты рассказали о новой схеме выкачки фирмами-"прокладками" денег из карманов граждан при оформлении оценки и продажи недвижимости.

Новые правила налоговой оценки должны исключить возможность занижения стоимости имущества при его продаже, а это влияет на налог. Для этого Фонд государственного имущества создал базу, в которой отчеты оценщиков сравнивались с рыночными ценами.



Помещение Фонда государственного имущества

Однако оказалось, что между оценщиками и Базой появились сайты-посредники. Они не предоставляют никаких услуг, а просто передают отчеты в Фонд и требуют от оценщиков и нотариусов платить за каждый переданный отчет полтысячи гривен. Кроме того, все три площадки оказались технически связанными между собой, а юридически – с народным депутатом Антоном Яценко.



Сайты-посредники, которые выступают между оценщиками и Базой

После выхода программы в эфир, с редакцией связался Максим Курячий.

Журналисты проанализировали работу ФГИУ и обнаружили узкое место нового закона – это очень правильно. Но этим узким местом действительно могут воспользоваться недобропорядочные участники рынка. В связи с этим я принял решение и готовлю предложения по изменениям в закон, которые в дальнейшем сделают невозможными любые манипуляции на эту тему и вообще на рынке. В ближайшее время зарегистрирую законопроект,

– сказал он.

Конкретнее разъяснить, какие именно механизмы планируют применить, нардеп пока не захотел: "Задам интригу. Но сегодня мы работаем над обработкой предложений по введению института среднерыночной стоимости объектов недвижимого имущества".

Во время подготовки расследования Курячий не смог прокомментировать злоупотребления, вызванные его правками, отметив, что он юрист и не знает техническую сторону вопроса.