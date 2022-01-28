Зачем CNN распространили фейк о разговоре Байдена и Зеленского

В США снова история со звонком Зеленскому. Сейчас вопросов больше, чем ответов, поэтому постараюсь изложить события без собственных соображений. Далее читайте на украинском.

У четвер Зеленський і Байден поговорили по телефону. Якщо дуже коротко, то за офіційними повідомленнями Офісу Президента України та Білого дому, президенти обговорили безпекові питання та узгодили план дій на майбутнє, Байден наголосив на міцній підтримці США, Зеленський за неї подякував.

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Фейк від CNN

Після дзвінка президентів журналісти CNN із посиланням на "високопосадовця в офісі Зеленського" пишуть, що лідери начебто не змогли порозумітись щодо оцінок ризиків вторгнення Росії.

скриншот скандальної статті поважного видання

Байден нібито наполягав, що новий наступ радше неминучий і що в зоні ризику є Київ, Зеленський – що загроза "неоднозначна", і що риторику треба "заспокоїти".

Новина CNN моментально розлетілась у США.

Офіційне спростування

Щойно це трапилось, в Білому домі одразу ж заперечили дані журналістів. Речниця Ради з нацбезпеки Емілі Хорн заявила, що в дзвінку з Зеленським Байден НЕ говорив, що загроза нового вторгення Росії є неминучою. Натомість, за її словами, президент США сказав про "високу ймовірність атаки в лютому". Все решта, кажуть в Білому домі, "повна брехня".

спростування фейку

Зразу після цього із запереченням виступили і в Офісі Президента. Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров cказав, що повідомлення, які поширює CNN, "абсолютно не відповідають дійсності". І що коректна інформація міститься лише в офіційних релізах України та США. "Усе решта – домисли та спекуляції".

Боротьба триває

Здавалося б, є заперечення обох сторін розмови. Але у CNN не зняли новини, навпаки – після цього детально пояснили її у своєму телеефірі з цитуванням слів того ж співрозмовника в Офісі Президента. Щоправда, таки додали позицію Білого дому та Офісу Президента, і згадали, що в обох адміністраціях повідомлення джерел CNN відкидають.

Що це було

У частини американців (переважно республіканців і критиків Байдена) виникло багато запитань з цього приводу. Вони швидко вивели у тренди твіттера хештег #ReleaseTheTranscript із закликами до Білого дому оприлюднити повний транскрипт розмови президентів, (як це було у випадку розмови Трампа і Зеленського в 2019 році) і продовжують на цьому наполягати.

Словом, такі справи. Я не знаю, наскільки надійним є співрозмовник CNN, наскільки він був ознайомлений зі змістом розмови президентів, і наскільки точно передав їхні слова – і якщо так, то наскільки точно журналісти CNN його зрозуміли.

Так само не знаю, чи матиме ця історія якесь продовження, а чи вичерпається вона після заперечень Білого дому і ОП. Але випадок цікавий щойнаймеше із точки зору медіа, практики цитування анонімних джерел та рішення щодо цього CNN.

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