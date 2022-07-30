Опасается московской ракеты, – Фейгин ответил, что задумал кадыров

рамзан кадыров хочет казаться могущественным и авторитетным лидером. Однако на самом деле руководитель тикток-войска россии панически боится москвы.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин. В июле кадыров попросил противовоздушную оборону для чечни.

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Разместить базу ПВО одиозный российский политик хочет в горах у его родного села Ахмат-Юрт. Фейгин убежден, что к просьбе чеченца в москве никто не прислушивается.

"Никто никакой ПВО ему не даст, потому что их нет. Что они там поставят? С-300 вокруг грозного?" – сказал политик.

"Может прилететь московская ракета"

По словам Фейгина, заявления кадырова свидетельствуют о том, что он серьезно опасается за собственную безопасность.

Но он боится не того, что какая-нибудь украинская ракета прилетит. кадыров имеет основания опасаться, что ему может прилететь московская ракета,

– отметил он.

Правозащитник добавил, что у чеченского лидера страх перед происходящим в самой россии.

Чего боится кадыров

По мнению Фейгина, кадыров может стать невыгодным кремлю и его "могут сделать крайним". Он напомнил, что за последние 25 лет в чечне дважды была война, которую развязывала россия.

К тому же, всех предшественников кадырова на посту президента чечни постигла печальная судьба.

Практически все его предшественники погибли – и Дудаев, и Масхадов. Всех убили. кадыров хочет избежать этой судьбы,

– сказал политик.

Стрим Андрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите полное видео

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