Опасается московской ракеты, – Фейгин ответил, что задумал кадыров
рамзан кадыров хочет казаться могущественным и авторитетным лидером. Однако на самом деле руководитель тикток-войска россии панически боится москвы.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин. В июле кадыров попросил противовоздушную оборону для чечни.
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Разместить базу ПВО одиозный российский политик хочет в горах у его родного села Ахмат-Юрт. Фейгин убежден, что к просьбе чеченца в москве никто не прислушивается.
"Никто никакой ПВО ему не даст, потому что их нет. Что они там поставят? С-300 вокруг грозного?" – сказал политик.
"Может прилететь московская ракета"
По словам Фейгина, заявления кадырова свидетельствуют о том, что он серьезно опасается за собственную безопасность.
Но он боится не того, что какая-нибудь украинская ракета прилетит. кадыров имеет основания опасаться, что ему может прилететь московская ракета,
– отметил он.
Правозащитник добавил, что у чеченского лидера страх перед происходящим в самой россии.
Чего боится кадыров
По мнению Фейгина, кадыров может стать невыгодным кремлю и его "могут сделать крайним". Он напомнил, что за последние 25 лет в чечне дважды была война, которую развязывала россия.
К тому же, всех предшественников кадырова на посту президента чечни постигла печальная судьба.
Практически все его предшественники погибли – и Дудаев, и Масхадов. Всех убили. кадыров хочет избежать этой судьбы,
– сказал политик.
Стрим Андрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите полное видео
Роль кадырова в войне в Украине
- Как 22 июля сообщили аналитики Института изучения войны, прихвостень путина из чеченской республики заявил, что собрал элитный отряд боевиков, которых может отправить в Украину. Однако впоследствии оказалось, что рамзан кадыров оставил их всех в чечне.
- российский оппозиционер Геннадий Гудков считает, что кадыров мечтает быть "королем Кавказа".
- По словам российского политолога Аббаса Галлямова, в войне россии против Украины выяснилось, что кадыровцы – это не такая уж страшная армия. Однако кадыров занял разумную для себя позицию – он бережет военную силу на момент, когда власть путина начнет ослабевать.