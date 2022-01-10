От Чехословакии-1968 до Казахстана-2022: зачем Кремлю новая версия "Варшавского договора"

ОДКБ. Хотя этой аббревиатуре почти двадцать лет, широкая публика познакомилась с ней только сейчас – после того, как Россия и другие члены Организации Договора о коллективной безопасности ввели свои войска в Казахстан для подавления массовых протестов.

"Варшавский договор-2"

Казалось бы, российским военным не привыкать к вооруженным операциям на чужой земле: позади Грузия, Украина и Сирия. Но впервые за долгое время Москва действует не в одиночку, а под коллективным прикрытием. Поневоле вспоминается ввод войск в Чехословакию в 1968 году, когда Кремль подавлял "Пражскую весну" в компании стран-сателлитов, состоявших в Организации Варшавского договора. Вместе с Польшей, Венгрией, Болгарией и ГДР.

Читайте также Как Украина избежала сценария, развернувшегося в Казахстане

Президента Путина уже много лет подозревают в намерении реставрировать Советский Союз. Но, похоже, сегодня более приоритетной целью для Москвы выступает не "СССР-2", а "Варшавский договор-2". Не воссоздание единой империи в прежнем формате, а мобилизация сателлитов, остающихся номинально независимыми. Чем больше разноцветных флагов и формально суверенных столиц, тем лучше для Кремля.

Во-первых, российское руководство видит в этом элемент престижа. С точки зрения Путина, настоящую глобальную сверхдержаву должна окружать свита из послушных стран – как в советское время. До недавнего момента ОДКБ не воспринималась всерьез, но теперь она показала себя на деле, и Кремль может ответить Западу в духе робота Бендера из "Футурамы".

У вас есть НАТО? А мы построили свой собственный военно-политический альянс – с блэкджеком, Токаевым и Лукашенко!

Во-вторых, существование государств-сателлитов обеспечивает Москве свободу маневра. Еще в прошлом году выяснилось, что, действуя через подконтрольного Александра Лукашенко, Россия может наносить гибридные удары по Евросоюзу – и при этом официально оставаться в стороне.

По теме Революция в Казахстане окончательно добивает "совок"

А усмирение мятежного Казахстана под эгидой ОДКБ создает иллюзию коллегиальности – и смотрится намного солиднее, чем если бы эта акция проводилась россиянами без символического участия других стран.

Допустимая пестрота

Сателлиты, задействованные в новом "Варшавском договоре", не обязательно должны быть точными копиями РФ. Если в Беларуси или Казахстане внутренние порядки еще жестче, чем в путинской России, то Армения считается почти демократической.

Реформатора Никола Пашиняна в Москве хоть и недолюбливают, но терпят: зная, что армянское государство критически зависит от российской военной поддержки, и при всей своей прогрессивности Пашинян никуда не денется из объятий Кремля.

В итоге именно армянскому премьеру-революционеру пришлось объявить о вводе войск ОДКБ в восставший Казахстан – что выглядело злой насмешкой судьбы…

Украинский вопрос

Во всей этой истории можно усмотреть и позитив, и негатив.

Хорошие новости заключаются в том, что путинская эрзац-версия "Варшавского договора" несравнима с оригиналом. В XXI веке в военно-политическую орбиту Москвы не входят не только Варшава с Прагой, но даже Рига с Вильнюсом. Граница кремлевской сферы влияния проходит гораздо восточнее, чем в годы холодной войны.

Важно США сделали важный сигнал Украине

А плохая новость состоит в том, что выход Украины из этой сферы влияния по- прежнему оспаривается Кремлем. И пускай в Киеве не хотят иметь ничего общего с новым "Варшавским договором", но мы в любой момент можем оказаться мишенью Москвы и ее мобилизованных сателлитов.

Россия отправила войска в Казахстан – смотрите видео