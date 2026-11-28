Украина должна симметрично отвечать на атаки врага и методично наносить удары по критически важным объектам в глубине России. Жители столицы врага должны ощутить на себе реальность блэкаутов, а Кремль – тратить ресурсы на экстренный ремонт собственных городов вместо финансирования войны.

Политический консультант, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк в эфире 24 Канала отметил, что кампания ударов по российским военным объектам и НПЗ уже доказала свою эффективность. Если Кремль пытается сделать условия жизни в Украине невыносимыми, Киев должен создавать аналогичные трудности на территории государства-агрессора.

Симметричный ответ на российский террор

Военный убежден, что Украина должна зеркально отвечать на систематические атаки врага и наносить удары по тем же типам критической инфраструктуры.

Мы должны отражать все эти удары, которые наносит Кремль по территории Украины, то есть по энергетике, железной дороге, логистике, генерирующим объектам, газотранспортным коридорам и т. д. Для того чтобы, например, та же Москва четко понимала, как прекрасно жить в условиях блэкаута,

– отметил Антонюк.

По мнению военного, поражение главных энергетических узлов заставит оккупационные власти перенаправить средства, выделенные на финансирование войны, на экстренное восстановление гражданской инфраструктуры что существенно истощит бюджет врага.

В рамках такой информационной стратегии мы должны начинать наносить удары именно по энергетике, чтобы оказывать давление на граждан РФ, на элиту и истощать ресурсы. Когда в Москве возникнут проблемы со светом, федеральные средства пойдут на устранение неполадок, чтобы сдержать бунт,

– добавил эксперт.

Также спикер предупредил о недопустимости переговоров на условиях Кремля без прекращения обстрелов, ведь любые уступки лишь подтолкнут врага к новой агрессии. По его убеждению, Украине нужно укреплять геополитическую субъектность и развивать партнерство с Великобританией, Норвегией и Турцией.

Ранее военный Юрий Федоренко объяснял последствия ударов вглубь России, отметив, что без дальнобойного воздействия масштабы террора против украинцев были бы втрое выше.