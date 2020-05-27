Зачем нужно двойное гражданство: в "Слуге народа" объяснили позицию Зеленского

Двойное гражданство нужно в Украине – по меньшей мере, чтобы украинцы, которые находятся за рубежом, объединялись. Однако с рассмотрения в Раде законопроект о введении двойного гражданства пока что сняли.

Такое рассуждение высказал в эфире одного из украинских телеканалов первый вице-спикер Верховной Рады и представитель партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, пишет 24 канал.

Подробно Законопроект о двойном гражданстве: в чем суть и риски

Цель законопроекта Зеленского о двойном гражданстве

Стефанчук прокомментировал законопроект, автором которого является Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил следующее:

Институт гражданства во всем мире "давно десакрализован".

Существуют страны, которые дают гражданство даже за инвестиции.

86 стран мира признают двойное гражданство.

Соответственно, Украина заинтересована в том, "чтобы дать возможность этническим украинцам, которые уехали, которые имеют родственные связи с Украиной, где бы они ни жили, почувствовать себя украинцем и гражданином". То есть, о "раздаче гражданства" вообще речи не идет.

Мы хотим объединить 65 миллионов украинцев, которые разбросаны по всему миру. Но мы должны понимать целый ряд нюансов, которые дают возможности для злоупотреблений,

– при этом отметил первый вицеспикер.

Среди таких нюансов Стефанчук назвал и войну на Донбассе. Поэтому в Украине есть потребность "создать предохранители".

Почему законопроект сняли с рассмотрения в ВРУ

Руслан Стефанчук отметил, что задержка с принятием закона (и то, что его сейчас сняли с повестки дня) связана именно с необходимостью доработать все нюансы и прописать эти "предохранители".

" Есть некоторые вопросы, и мы решили сделать паузу , чтобы обсудить все нюансы и в итоге иметь хороший инструмент", – уточнил нардеп.