Навіщо потрібне подвійне громадянство: у "Слузі народу" пояснили позицію Зеленського
Подвійне громадянство потрібне в Україні – щонайменше, аби українці, які перебувають за кордоном, об'єднувалися. Однак з розгляду в Раді наразі законопроєкт про запровадження подвійного громадянства зняли.
Таке міркування висловив в ефірі одного з українських телеканалів перший віцеспікер Верховної Ради та представник партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, пише 24 канал.
Детально Законопроєкт про подвійне громадянство: у чому суть і які ризики
Мета законопроєкту Зеленського про подвійне громадянство
Стефанчук прокоментував законопроєкт, автором якого є Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на такому:
- Інститут громадянства в усьому світі "давно десакралізовано".
- Існують країни, які дають громадянство навіть за інвестиції.
- 86 країн світу визнають подвійне громадянство.
Відповідно, Україна зацікавлена в тому, "щоб дати можливість етнічним українцям, які виїхали, які мають родинні зв'язки з Україною, де б вони не жили, відчути себе українцем і громадянином". Тобто, про "роздавання громадянства" узагалі не мовиться.
Ми хочемо об'єднати 65 мільйонів українців, які розкидані по всьому світу. Але ми повинні розуміти цілу низку нюансів, які дають можливості для зловживань,
– при цьому зазначив перший віцеспікер.
Серед таких нюансів Стефанчук назвав і війну на Донбасі. Тому в україні є потреба "створити запобіжники".
Чому законопроєкт зняли з розгляду у ВРУ
Руслан Стефанчук наголосив, що затримка з ухваленням закону (і те, що його наразі зняли з порядку денного) пов'язана саме з необхідністю доопрацювати всі нюанси та прописати ці "запобіжники".
"Є деякі питання, і ми вирішили зробити паузу, щоб обговорити всі нюанси й у підсумку мати хороший інструмент", – уточнив нардеп.
Нагадаємо, ВРУ зняла з розгляду законопроєкт про подвійне громадянство 19 травня. Він викликав чимало дискусій. Зняття документу з порядку денного вимагали фракції "Європейської Солідарності" й "Батьківщини".