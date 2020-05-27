Навіщо потрібне подвійне громадянство: у "Слузі народу" пояснили позицію Зеленського

Подвійне громадянство потрібне в Україні – щонайменше, аби українці, які перебувають за кордоном, об'єднувалися. Однак з розгляду в Раді наразі законопроєкт про запровадження подвійного громадянства зняли.

Таке міркування висловив в ефірі одного з українських телеканалів перший віцеспікер Верховної Ради та представник партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, пише 24 канал.

Детально Законопроєкт про подвійне громадянство: у чому суть і які ризики

Мета законопроєкту Зеленського про подвійне громадянство

Стефанчук прокоментував законопроєкт, автором якого є Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на такому:

Інститут громадянства в усьому світі "давно десакралізовано".

Існують країни, які дають громадянство навіть за інвестиції.

86 країн світу визнають подвійне громадянство.

Відповідно, Україна зацікавлена в тому, "щоб дати можливість етнічним українцям, які виїхали, які мають родинні зв'язки з Україною, де б вони не жили, відчути себе українцем і громадянином". Тобто, про "роздавання громадянства" узагалі не мовиться.

Ми хочемо об'єднати 65 мільйонів українців, які розкидані по всьому світу. Але ми повинні розуміти цілу низку нюансів, які дають можливості для зловживань,

– при цьому зазначив перший віцеспікер.

Серед таких нюансів Стефанчук назвав і війну на Донбасі. Тому в україні є потреба "створити запобіжники".

Чому законопроєкт зняли з розгляду у ВРУ

Руслан Стефанчук наголосив, що затримка з ухваленням закону (і те, що його наразі зняли з порядку денного) пов'язана саме з необхідністю доопрацювати всі нюанси та прописати ці "запобіжники".

"Є деякі питання, і ми вирішили зробити паузу, щоб обговорити всі нюанси й у підсумку мати хороший інструмент", – уточнив нардеп.

Нагадаємо, ВРУ зняла з розгляду законопроєкт про подвійне громадянство 19 травня. Він викликав чимало дискусій. Зняття документу з порядку денного вимагали фракції "Європейської Солідарності" й "Батьківщини".