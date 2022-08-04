Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что ошибочно считать, что главное для оккупантов – использовать ЗАЭС как укрытие , чтобы их там не уничтожили наши ВСУ.

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По его мнению, российские захватчики действительно четко понимают, что они делают на Запорожской АЭС.

Они сейчас перевели эту станцию в подчинение Росатома, и сейчас россия усиленными темпами везет оборудование, чтобы полностью отключить ЗАЭС от сетей Украины и переключиться на единую сеть с россией. То есть они полностью переводят ее в свою собственность, в том числе и по производству электроэнергии,

– заявил Жданов.

Эксперт добавил, что ранее вице-премьер россии по энергетике сказал, что "если Украина захочет, мы будем ей продавать электроэнергию, но Украина не получит с этой станции ни одного киловата". Это заявление прозвучало еще в апреле, так что россияне там знают, что они делают.

По его словам, россияне просто хотят полностью отобрать у нас Запорожскую АЭС, это их главная цель на сегодняшний день.

Но, как отметил он, то, что военные используют ЗАЭС для своего прикрытия – это другая история и она тоже присутствует.

"Ведь они понимают, что мы не будем открывать огонь по такому объекту, поэтому оккупанты там прячутся и прячут свою технику для ударов по Никополю и в сторону Запорожья", – ответил Жданов.

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К слову, накануне в Институте изучения войны заявили, что враг специально использует Запорожскую АЭС для атаки по подконтрольным Украине территориям. Это оккупанты делают, чтобы провоцировать наших военных на ответный удар, последствия которого могут угрожать всему миру.

Журналисты The New York Times также высказали соответствующее предположение. Они подчеркнули, что артиллерией враг целенаправленно избивает именно с территории Запорожской АЭС по нашим позициям. Мол, станция стала для них самым настоящим щитом.