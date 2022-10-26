Недавно появилось сообщение о подрыве железной дороги в Брянской области. С июня зафиксировано уже 6 случаев закладки взрывчатки в России на транспортных локомотивных путях.

Читайте также Под Белгородом вспыхнул сильный пожар: поднялся огромный столб черного дыма

Как российские власти прокомментировали взрывы железной дороги

В понедельник, 24 октября, губернатор Белгородской области России заявил, что взрывное устройство повредило железную дорогу возле села Новозыбково. Это примерно в 15 километрах от российско-белорусской границы. В Британии констатировали, что российское руководство очень обеспокоено этим инцидентом, потому что подобные подрывы, вероятно, не последние.

Железнодорожная линия является основным сообщением между Россией и югом Беларуси. Очевидно, Путин по ней перекидывал большое количество своих войск на территорию государства диктатора Лукашенко.

Кто ответственен за инцидент

Российская антивоенная группа "Стоп вагоны" сама взяла на себя ответственность за совершенные "диверсии". С июня 2022 года им удалось 6 раз повредить различные железнодорожные сообщения в приграничных регионах России.

В Минобороны Британии убеждены, что это часть российского диссидентского движения, против войны. Важно, что активисты подрывают железные дороги не только в России, но и в Беларуси. Кремлю раньше даже пришлось заблокировать "Стоп вагоны" в Интернете.

Для чего взрывают железную дорогу

Общеизвестен факт, что Путин прежде всего использует железнодорожные сообщения для перевозки военных в "нужные регионы". В Британии отметили, что взрывы возможны потому, что продвижение железнодорожных путей составляет более 33 тысяч километров – невозможно контролировать все пути и полностью оградить их от физических угроз.

Читайте также В Белгородской области России снова цветет "хлопок"

Кроме того , белорусские активисты заявляли, что подобные "диверсии" мешают Кремлю руководить логистикой перевозок эшелонов с военными.

, белорусские активисты заявляли, что подобные "диверсии" мешают Кремлю руководить логистикой перевозок эшелонов с военными. Важно понимать, что это, очевидно, полностью не остановит войну России против Украины, однако усложнит ее ведение Путину.

Движение по поврежденной железной дороге приходится все-таки на время останавливать, чтобы все починить. Как это было, например, в Белгороде 18 октября.

Достойно внимания – в Белгороде снова "хлопково", все пылает: смотрите видео