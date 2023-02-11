Хороший троллинг – Давидюк об идее создать "сборную беженцев" из россиян и белорусов на ОИ

Министр спорта Польши Камиль Бортничук предложил создать "сборную беженцев" из россиян и белорусов, которая выступила бы на Олимпиаде в 2024 году. В этом можно заметить тонкий политический троллинг от поляков.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давидюк. Впрочем, основная цель – давить на Международный олимпийский комитет, который "играет в коррупционные игры".

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Важное давление на МОК, а не бойкот

По словам собеседника, что российские, что белорусские атлеты больше похожи на гитлер-югенд, чем на спортсменов.

Я думаю, что как раз самая большая проблема, что спорт не перестал быть коррупционной прокладкой для диктаторов, не перестал быть коррупционной прокладкой для фашистов. Это как раз самое плохое, что может произойти со спортом,

– заявил Николай Давидюк.

В частности, он обвинил МОК в том, что он "продает" автократическим режимам возможность проводить Олимпийские игры. Также эксперт поблагодарил министра спорта Польши.

"Жаль, что наш министр таких инициатив не озвучивает. Спасибо полякам, но я думаю, что давить надо политически, и обществу давить, и другим лидерам мнений", – подчеркнул политолог.

По его словам, олимпийский комитет – это, прежде всего, о спортивных принципах, которые и должны быть альтернативой и заменой войне. Также это и "о принципах спортсменов-победителей, а не старых функционеров-казнокрадов".

В то же время специалист отмечает, что нельзя бойкотировать Олимпийские игры. Мол, украинские спортсмены должны выступать и побеждать, а сниматься с Олимпиады должны именно россияне.

Николай Давидюк о политическом троллинге Польши: смотрите видео

Троллинг польского министра

Политолог убежден, что заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука было троллингом. Этим он хотел продемонстрировать, что есть альтернатива спортсменам из путинской вертикали.

Половина из них вообще в ЦСКА тренируются – в спортивном клубе армии. Это демонстрация того, что Россия пытается сшить армию спортом и тем самым убить вообще саму идею Олимпийских игр,

– объяснил Николай Давидюк.

Польский министр, по его мнению, демонстрирует, кто на самом деле является жертвой этих спортивных военных клубов. Поэтому это хороший политический троллинг, но главная задача – дожимать, чтобы на Олимпиаде не было ни российского флага, ни спортсменов.

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