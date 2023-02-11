Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. Втім, основна ціль – тиснути на Міжнародний олімпійський комітет, який "забавляється в корупційні ігри".

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Важливий тиск на МОК, а не бойкот

За словами співрозмовник, що російські, що білоруські атлети більше схожі на гітлер-югенд, аніж на спортсменів.

Я думаю, що тут якраз найбільша проблема, що спорт не перестав бути корупційною прокладкою для диктаторів, не перестав бути корупційною прокладкою для фашистів. Це якраз найгірше, що може статися зі спортом,

– заявив Микола Давидюк.

Зокрема він звинуватив МОК у тому, що він "продає" автократичним режимам можливість проводити Олімпійські ігри. Також експерт подякував міністру спорту Польщі.

"Шкода, що наш міністр таких ініціатив не озвучує. Дякуємо полякам, але я думаю, що тиснути треба політично, і суспільству тиснути, й іншим лідерам думок", – наголосив політолог.

За його словами, олімпійський комітет – це насамперед про спортивні принципи, які й мали бути альтернативою та заміною війні. Також це й "про принципи спортсменів-переможців, а не старих функціонерів-казнокрадів".

Водночас фахівець наголошує, що не можна бойкотувати Олімпійські ігри. Мовляв, українські спортсмени повинні виступати й перемагати, а зніматися з Олімпіади повинні саме росіяни.

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Тролінг польського міністра

Політолог переконаний, що заява міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука була тролінгом. Цим він хотів продемонструвати, що є альтернатива спортсменам з путінської вертикалі.

Половина з них ж узагалі в ЦСКА тренуються – у спортивному клубі армії. Це демонстрація того, що Росія намагається зшити армію спортом і цим самим вбити взагалі саму ідею Олімпійських ігор,

– пояснив Микола Давидюк.

Натомість польський міністр, на його думку, демонструє, хто насправді є жертвою цих спортивних військових клубів. Тому це гарний політичний тролінг, але головне завдання – дотискати, аби на Олімпіаді не було ні російського прапора, ні спортсменів.

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