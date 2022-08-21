Для чего россии "мирный" договор и как она им воспользуется: объяснение политолога

Очевидно, что российская "спецоперация" в Украине завершилась провалом. Поэтому нужно что-то менять.

Теперь путин хочет сесть за стол переговоров. Об этом 24 каналу сказал политолог Петр Олещук.

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Традиционный подход

По словам Олещука, россия пытается разыграть ту же историю, которую она разыгрывала во всех военных конфликтах на постсоветском пространстве – затянуть соперника за стол переговоров, подписать определенный документ, получить "передышку", подтянуть резервы и попытаться переиграть ситуацию.

Нужно понимать, что подобные договоренности россия рассматривает следующим образом: "Мы что-то подписали, мы ничего выполнять это не будем. Но будем требовать, чтобы наши оппоненты это выполняли, будем постоянно это подчеркивать", – объясняет Олещук.

Как только россияне "затянут" Украину за стол переговоров – они начнут продвигать необходимые месседжи через свою многочисленную агентуру в мире. Будет говориться о том, что "санкции нужно снимать", ведь "россия стремится к миру".

Они просто хотят успешной для себя тактической паузы,

– сказал политолог.

Россия должна быть признана государством, спонсирующим терроризм

Политолог отметил, что у россиян любые непонятные ситуации переходят к откровенно террористическим методам. Сегодня государство-агрессор шантажирует весь мир угрозой взрыва на Запорожской АЭС – крупнейшем атомном объекте Европы. Кроме того, постоянные обстрелы мирных городов, гражданских объектов, разрушение домов, общежитий – это террор.

"Это давление на Украину террористическими методами, чтобы украинцы испугались этого террора и пошли на переговоры. Оно не работает. Но террор они не прекращают, ведь не могут придумать ничего лучше", – сказал Олещук.

Украина пойдет на переговоры только на своих условиях. Так, россия должна вывести свои войска и вернуть Украине все ее территории, включая Крым.

Пока нам необходимо, убежден Олещук, чтобы западные партнеры как можно быстрее передавали нам современные системы ПВО. А главное – нужно поставить вопрос ребром: россия должна быть признана государством-спонсором терроризма на законодательном уровне.

Если они (россияне – 24 канал) не террористы – я не знаю, кто такие террористы вообще,

– подчеркнул он.

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