"Жест в сторону Мелании": политолог объяснил истинную цель Кремля в Алешках

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко отметил, что украинская сторона поднимала вопрос о гуманитарной катастрофе в городе на Генеральной Ассамблее ООН. Именно после этого супруга американского лидера обратила внимание на ситуацию, чем и решила воспользоваться Москва.

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Манипулятивная игра Кремля

По словам политолога, российский диктатор пытается продемонстрировать фиктивную открытость к диалогу именно через окружение главы Белого дома.

У этой благотворительной акции есть имя и фамилия – это Мелания Трамп. Ну, если говорить шире, то это сам Трамп. Путин решил сделать жест в сторону Мелании, чтобы продемонстрировать Трампу свои якобы миротворческие мотивы и открытость к сотрудничеству– подчеркнул Владимир Фесенко.

Кремль рассматривает подобные договоренности исключительно как прикрытие, стремясь вывести за скобки деловые переговоры с США, в частности по дизельному топливу, и не прекращать попыток уничтожить Украину. Одновременно с разговорами о перемирии продолжаются массированные воздушные атаки на мирные города.

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Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что одновременно происходит активизация мирных переговоров и эскалация воздушной войны. Стратегия Путина – уничтожить Украину путем разрушения энергетики и экономической системы, воспользовавшись дефицитом ракет ПВО– предупредил гость эфира.

Возможность контроля и роль Буданова

Несмотря на коварство действий противника, политолог считает режим тишины в Алешках важным практическим прецедентом. Это не только спасает мирных жителей, желающих вернуться на подконтрольную Украине территорию, но и подтверждает возможность контролировать локальное прекращение огня, что можно будет использовать в будущем.

Ключевым координатором процесса с украинской стороны выступает глава ГУР МО Кирилл Буданов. Эксперт подчеркнул, что Буданов имеет значительный опыт переговоров по обмену и наладил эффективные контакты с американскими партнерами. В то же время главным сдерживающим фактором от уступок агрессору Фесенко назвал вовлечение Евросоюза: санкции не должны сниматься до полного завершения войны.

Ранее эксперты предупреждали, что за операцией в Алешках стоят политические торги, а роль бывшей первой леди используется обеими сторонами.