"Жест у бік Меланії": політолог пояснив справжню мету Кремля в Олешках

В ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко зазначив, що українська сторона порушувала питання гуманітарної катастрофи в місті на Генасамблеї ООН. Саме після цього дружина американського лідера звернула увагу на ситуацію, чим і вирішила скористатися Москва.

Adv

популярні відео

Маніпулятивна гра Кремля

За словами політолога, російський диктатор намагається продемонструвати фіктивну відкритість до діалогу саме через оточення очільника Білого дому.

У цього доброчинства є ім'я та прізвище – це Меланія Трамп. Ну, якщо трохи ширше, то це сам Трамп. Путін вирішив зробити жест у бік Меланії, щоб продемонструвати Трампу свої нібито миротворчі мотиви та відкритість до співпраці– підкреслив Володимир Фесенко.

Кремль розглядає подібні домовленості виключно як ширму, прагнучи вивести за дужки бізнесові переговори зі США, зокрема щодо дизельного пального, та не припиняти спроб знищити Україну. Одночасно з розмовами про перемир'я тривають масовані повітряні атаки на мирні міста.

Реклама

Парадокс нинішньої ситуації в тому, що одночасно відбувається активізація мирних перемовин та ескалація повітряної війни. Стратегія Путіна – вбивати Україну через руйнацію енергетики та економічної системи, скориставшись дефіцитом ракет ППО– застеріг гість ефіру.

Можливість контролю та роль Буданова

Попри підступність дій противника, політолог вважає режим тиші в Олешках важливим практичним прецедентом. Це не лише рятує мирних жителів, які хочуть повернутися на підконтрольну Україні територію, але й підтверджує можливість контролювати локальне припинення вогню, що можна буде використовувати в майбутньому.

Ключовим координатором процесу з українського боку виступає очільник ГУР МО Кирило Буданов. Експерт наголосив, що Буданов має значний досвід переговорів щодо обмінів і налагодив ефективні контакти з американськими партнерами. Водночас головним запобіжником від поступок агресору Фесенко назвав залучення Євросоюзу: санкції не повинні зніматися до повного завершення війни.

Раніше експерти попереджали, що за операцією в Олешках стоять політичні торги, а роль колишньої першої леді використовується обома сторонами.