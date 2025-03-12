Путин устроил в Курской области примитивную показуху с одной целью

Российские СМИ сообщают, что якобы Путин впервые за долгое время посетил Курскую область. У него была одна цель.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что такой поступок Владимира Путина является ожидаемым. Сейчас он отмалчивается и ничего не говорит о перемирии.

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"Приехал куда-то там, я думаю, в какой-то уголок Курской области. Где-то там сняли видео, даже камуфляж напялил на себя. Что они готовятся сделать? Готовятся объявить победу", – сказал Игорь Рейтерович.

Примитивный пиар Путина

Он добавил, что, вероятно, российский диктатор стремится полностью вернуть контроль над Курской областью, а потом начать разговор о перемирии.

Ну да, россияне стерли с лица земли Суджу и многие села. Россияне стерли, это же не Украина сделала, да? Они же это сделали, когда отбивали все это, просто уничтожали, как они это делали с украинскими городами. Но типа победа,

– сказал Рейтерович.

Рейтерович отметил, что это примитивный пиар, чтобы показать, что ситуация под контролем. Но с другой стороны, у Путина появляется возможность сказать: "Мы главную задачу выполнили, теперь можно говорить с американцами и договариваться о перемирии".