Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що такий вчинок Владіміра Путіна є очікуваним. Наразі він відмовчується і нічого не каже про перемир'я.

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"Приїхав кудись там, я думаю, у якийсь куточок Курської області. Десь там зняли відео, навіть камуфляж нап'яв на себе. Що вони готуються зробити? Готуються оголосити перемогу", – сказав Ігор Рейтерович.

Примітивний піар Путіна

Він додав, що, ймовірно, російський диктатор прагне повністю повернути контроль над Курською областю, а потім почати розмову про перемир'я.

Ну так, росіяни стерли з лиця землі Суджу й багато сіл. Росіяни стерли, це ж не Україна зробила, так? Вони ж це зробили, коли відбивали все це, просто знищували, як вони це робили з українськими містами. Але типу перемога,

– сказав Рейтерович.

Рейтерович зазначив, що це примітивний піар, щоб показати, що ситуація під контролем. Але з іншого боку, у Путіна з'являється можливість сказати: "Ми головне завдання виконали, тепер можна говорити з американцями й домовлятися про перемир'я".