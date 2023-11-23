Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он объяснил, настолько выгодно Путину расшатывать ситуацию в мире.
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Политическая всеядность
По мнению Гудкова, внутри России элиты сами разберутся с Путиным после военного поражения. В Кремле желание изменить систему имеет каждый второй или даже два из трех.
Путин давно гадит там, где это можно сделать. Посмотрите, что он вытворяет в Африке. Там уже существует вагнеровский режим. Произошли четыре переворота и еще три страны в зоне риска. В любой момент там тоже может произойти переворот. Россия поддерживает Венесуэлу, режим в Никарагуа, ось Иран – ХАМАС – Хезболла и т.д.
– отметил российский оппозиционный политик.
Президент страны-агрессора впервые после 2021 принял участие в саммите G20. Большинство лидеров "Группы 20" также согласились принять участие в видеовстрече. Однако президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин пропустили виртуальную встречу
"Сидит человек, который дестабилизирует ситуацию в мире, устраивает перевороты в Африке, открыто поддерживает террор. Как вообще могут с Путиным общаться после того, как он пообщался с ХАМАС и Ираном? Что это за политическое всеядность и отсутствие нравственной брезгливости", – добавил Гудков.
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Путин принял участие в саммите G20
- Российский диктатор выступил на виртуальной встрече лидеров "Группы 20". Во время своей речи Путин цинично пытался оправдать геноцид украинцев. А еще обвинил Украину в отказе от "мирных переговоров".
- На циничные заявили диктатора отреагировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он отметил, что президент России еще раз искажает реальность.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц все еще пытается достучаться до главы Кремля. Он призывает Путина прекратить войну в Украине и вывести войска с его территории.