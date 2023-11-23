Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він пояснив, настільки вигідно Путіну розхитувати ситуацію у світі.
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Політична всеїдність
На думку Гудкова, всередині Росії еліти самі розберуться з Путіним після військової поразки. У Кремлі бажання змінити систему має кожен другий чи навіть двоє з трьох.
Путін давно гадить там, де це можна зробити. Подивіться, що він витворяє в Африці. Там вже існує вагнерівський режим. Відбулося чотири перевороти й ще три країни в зоні ризику. У будь-який момент там також може відбутися переворот. Росія підтримує Венесуелу, режим в Нікарагуа, вісь Іран – ХАМАС – Хезболла тощо,
– зазначив російський опозиційний політик.
Президент країни-агресора вперше після 2021 року взяв участь у саміті G20. Більшість лідерів "Групи 20" також погодилися взяли участь у відеозустрічі. Проте президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін пропустили віртуальну зустріч.
"Сидить людина, яка дестабілізує ситуацію у світі, влаштовує перевороти в Африці, відкрито підтримує терор. Як взагалі можуть з Путіним спілкуватися після того, як він поспілкувався з ХАМАС й Іраном? Що це за політична всеїдність й відсутність моральної гидливості", – додав Гудков.
Як президент Росії дестабілізує ситуацію у світі: дивіться відео
Путін взяв участь у саміті G20
- Російський диктатор виступив на віртуальній зустрічі лідерів "Групи 20". Під час своєї промови Путін цинічно намагався виправдати геноцид українців. А ще звинуватив Україну у відмові від "мирних переговорів".
- На цинічні заявив диктатора відреагував радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він зауважив, що президент Росії вкотре спотворює реальність.
- Німецький канцлер Олаф Шольц все ще намагається достукатися до глави Кремля. Він заклика Путіна припинити війну в Україні та вивести війська з її території.