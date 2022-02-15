Зачем Путину "танцы с бубнами" и почему он проиграл большую войну с Украиной

Кремлевский кейс "Большая война" направлен на несколько целей, среди которых, как ни странно, нет желания развязать реальную войну. "Танцы с бубнами" на украинских границах – это политический инструмент, направленный на решение внутренних и внешних задач Путина. Далее читайте на русском в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Зачем Путину "показуха" на границе

Путин нагнетает напряжение в РФ, создавая условия для своего переизбрания в 2024-м. Втягивая страну в геополитический "замес", он пытается снять "усталость" с российских избирателей и элит.

Актуально Путин уже проиграл: когда еще такое могло быть

Казахстанский опыт убедил его в том, что идея отхода от дел через транзит власти – нерабочая. А, значит, кремлевскую табуретку нужно удерживать и после 2024-го.

Путин рассчитывает не проиграть при любом раскладе. Если ему что-то перепадет в результате мирового шантажа, он окажется "победителем холодной войны-2". Если нет, – накалит внутренний политический градус и создаст предпосылки для пожизненного президентства.

На внешней арене Путин пытается вернуться в политическую премьер-лигу, из которой его вышвырнули в 2014-м. После семи лет системных дипломатических унижений ему льстит внимание мировых лидеров. Но ему уже мало коммуникации в формате санитаров и буйного пациента. Он хочет подчинить себе "санитаров". Это важно для человека, у которого все остальное давно есть.

Оба блока задач не предусматривают разворачивания реальных масштабных боевых действий. Кремль рассчитывает добиться желаемого за счет нагнетания ситуации. Чтобы в "час-Ч" разменять шантаж на геополитическую зону влияния, с принудительным включением в нее Украины, запуск "Северного потока-2", ослабление предыдущих санкций…

Вдохновленный примером Гитлера

Скорее всего, в Кремле понимают, что масштабные боевые действия станут началом конца режима Путина, поскольку РФ не обладает ни одним достаточным условием для продолжительной войны со всем миром.

Главные из них:

у РФ нет экономического потенциала и политической стабильности. Начало войны обострит риски, влияющие на политическое устройство РФ, включая сокращение количества субъектов федерации.

Война с Украиной не пользуется поддержкой россиян (60% – против).

Войну считают авантюрой военные (письма генерала Ивашова и главы "Союза офицеров группы Альфа" Филатова);

Против нее – акционеры ключевых финансово-промышленных групп, имеющие интересы в США и ЕС.

Путин не привлек в союзники ни одного мирового лидера (Китай ограничился символической поддержкой, а Эрдоган подтвердил обязательства Турции в НАТО).

Путин блефует, выбивая максимальные условия для своего "умиротворения", действуя по принципу Гитлера, захватившего Чехословакию. "Цель войны – заставить противника капитулировать. Если его воля к сопротивлению будет парализована, убийство станет излишним, грубым и расточительным средством".

Путин пытается "микробами безволия" парализовать волю Украины и ее партнеров к сопротивлению, получив свое без войны. Боевая мощь является для него инструментом давления на мир. Таким же, как и многослойная пропаганда, которой он бомбардирует сознание социальных групп РФ.

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Ловушка сработала в обратную сторону

Но сегодня очевидно, что у Путина все пошло не так. Его ошибка – просчет в оценке готовности Украины, США и НАТО ему противостоять.

Украина станет началом конца России

Путин попал в свой же капкан, втянув РФ в гибридную войну на истощение. Даже его предвоенные маневры – чрезмерно затратны для РФ с точки зрения финансов, репутации и геополитических рисков. Война же поднимет эту цену многократно.

Разыгрывая тему российско-украинской войны, Путин напоролся на слишком широкий фронт. Расчет подавить Украину, избежав противостояния с ее союзниками, не оправдался. Он еще может отступить, найдя формальные признаки "победы над Западом". Но уже завтра ему придется начинать реальную войну с Украиной, а вместе с ней – ее союзниками, которые в разы сильнее и мощнее, чем РФ.

При этом захватить Украину для Кремля – непосильная задача. В РФ – критически низкий уровень неприемлемых для страны потерь. Две-три тысячи единиц "груза-200" из Украины создадут там поле массовых протестов.

Кремлевская бравада про войну "в одну калитку" – безосновательна. Мотивированные ВСУ каждый день получают вооружения из США, Великобритании, Литвы... Они играючи обеспечат россиянам "планку" критических потерь.

А дальше следует ожидать тектонические политические разломы в РФ. Которые проявятся в виде сепаратных телодвижений элит Татарстана, Якутии-Саха, Уральской республики, Карелии, Башкортостана, Чечни, в Сибири и на Дальнем Востоке РФ.

При самом худшем для Украины и наиболее маловероятном сценарии – захвате части ее территории, Путин не сможет ее удержать. На штыках можно прийти к власти, но усидеть на них сложно.

Этот вариант обойдется РФ в десятки тысяч трупов и последующее военное поражение. Политически же Путин уже проиграл после того, как Украине начали поставлять военную помощь, а элиты РФ убедились в реальности новых санкций.



Владимир Путин своими действиями заставил НАТО вспомнить о необходимости единения / Фото Getty Images

Пробуждение НАТО

При этом Путин своими руками мотивировал умирающее НАТО, подарив Альянсу смысл жизни. Влиятельная Politico в статье "Хорошая работа, Володя! Путин воскресил НАТО" отмечает, что президент РФ вернул Альянсу дух единства.

Там подчеркивают, что до этого все американские президенты стремились перефокусировать силы США на противостояние с Китаем, а груз европейских проблем переложить на плечи ЕС.

Подтверждением этого, кроме поставок вооружений Украине, является внимание стран НАТО к западному флангу РФ, учения в Средиземном море, Северной Атлантике и Арктике, переброска истребителей F-35 на восточный фланг НАТО…

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Газовая схватка проиграна

Агрессия РФ пошатнула ее позиции как ключевого энергетического игрока в Европе. Шантаж Москвы заставил ЕС активизироваться в части снижения зависимости от российских поставок. В декабре 2021-го комиссар Еврокомиссии по энергетике объявил чрезвычайный план противодействия. Каждому государству Евросоюза поручено подготовить планы на случай дальнейшего шантажа РФ.

Это – не просто слова. В Европе – достаточное количество терминалов для приема сжиженного газа. В НАТО инвестируют в проект нового газопровода из Испании до Германии для переброски газа вглубь континента. Таким образом Москва, вместо капитуляции перед ее требованиями по "Северному потоку-2", получила консолидацию европейцев в вопросе ухода от ее энергоносителей.

Китайский фронт

Россия получила и неожиданный "удар под дых" от Китая. Пекин дал понять, что не станет поддерживать Россию в ущерб своим интересам. Там не готовы компенсировать Кремлю его экономические потери из-за санкций, в том числе – на энергорынке.

Китай жестко диктует правила игры на рынке российских энергоносителей на Дальнем Востоке. Цены в долгосрочных контрактах на российский газ для Европы – в разы выше, чем для Китая. При том, что туда идет основной поток. В западном направлении экспорт российского газа доходит до 200 миллиардов кубометров в год. Китай же согласен в теории брать до 48 кубов.

Ситуация со строительством газопровода "Сила Сибири" еще сильнее сужает возможности кремлевского шантажа Европы. Ведь этот проект в Москве рассчитывали строить за деньги Китая под его обещания выкупать большие объемы газа. Пока же Пекин не вложил туда ни копейки, выкупая фиксированные объемы принудительно дешевого газа.

Стоит внимания Для России нет ничего более бессмысленного, чем вторжение в Украину

В результате Москва выглядит уничижительно, за свои деньги строя убыточную инфраструктуру для поставок в Китай дешевого газа. При том, что китайцы уже договорились с Туркменией о прокладке линии газопровода за счет китайских инвестиций, обеспечив газовую диверсификацию.

Таким образом домыслы кремлевских политологов про стратегический альянс Китая и РФ – безосновательны. У Пекина не может быть неравноценных партнеров. Для его масштабов РФ – экономический пигмей.

Китай просто пользуется противостоянием Запада с Россией, извлекая из ситуации экономические и политические преимущества взамен символических заявлений о поддержке Москвы. И в глазах США Си Цзиньпин выглядит вполне респектабельным собеседником на фоне Путина.

Исходя из этого, можно констатировать, что Путин – жертва своей гибридной войны. Он усилил и консолидировал своих оппонентов, его потери измеряются в миллиардах долларах, уже закопанных на Дальнем Востоке и Европе, и те, которые он потеряет на энергорынке ЕС из-за диверсификации.

Его агрессия настораживает большинство россиян, включая крупный бизнес и военные элиты. Его токсичность заставляет даже его отдельных европейских симпатиков игнорировать РФ.

Все это ослабляет позиции Путина накануне так называемых выборов в РФ 2024-го. А значит – приближает конец чекиста из "питерских подворотен". Украине же это дает надежду на прекращение российского кошмара, преследовавшего нас 30 лет.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!