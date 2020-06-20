Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что в резиденции российского диктатора в Ново-Огарево установлены специальные туннели. Они уничтожают вирусы с помощью мелкодисперсного тумана.

Защитные тоннели Путина: что об этом известно

Песков отметил, что через эти туннели приходится проходить всем, кто приезжает к президенту РФ. Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Существуют специальные службы, которые занимаются обеспечением эпидемиологической безопасности, и они принимают все меры, которые с их точки зрения необходимы.

Пресс-секретарь Путина отметил, что в целом существует два таких тоннеля. Один расположен в Ново-Огарево, а второй – в Кремле.

Для защиты президента от коронавируса делается все, что необходимо. Защитные тоннели приобрели и установили, потому что резиденция – это место, где президент проводит совещания, туда к нему приходят руководители ведомств, министерств. Поэтому подобные мероприятия уместны. И все проходят через туннель. При необходимости, и я тоже,

– пояснил Песков.

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Пресс-секретарь Путина рассказал о защитных туннелях: смотрите видео