Навіщо у резиденції Путіна захисні тунелі: пояснення Пєскова
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував новину про те, що у резиденції російського президента у Ново-Огарьово встановлені спеціальні тунелі. Вони знищують віруси за допомогою дрібнодисперсного туману.
Захисні тунелі Путіна: що про це відомо
Пєсков зазначив, що через ці тунелі доводиться проходити всім, хто приїжджає до президента РФ. Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє 24 канал.
Цікаво У стилі Сталіна: що не так зі статтею Путіна про Другу світову війну
Існують спеціальні служби, які займаються забезпечення епідеміологічної безпеки, і вони вживають всіх заходів, які з їх точки зору необхідні.
Прессекретар Путіна зазначив, що загалом існує два таких тунелі. Один розташований у Ново-Огарьово, а другий – у Кремлі.
Для захисту президента від коронавірусу робиться все, що необхідно. Захисні тунелі придбали та встановили, тому що резиденція – це місце, де президент проводить наради, туди до нього приходять керівники відомств, міністерств. Тому подібні заходи доречні. І всі проходять через тунель. При необхідності, і я теж,
– пояснив Пєсков.
Важливо В Росії "висловили занепокоєння" заявами України щодо мінських домовленостей
Прессекретар Путіна розповів про захисні тунелі: дивіться відео