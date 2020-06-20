Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував новину про те, що у резиденції російського президента у Ново-Огарьово встановлені спеціальні тунелі. Вони знищують віруси за допомогою дрібнодисперсного туману.

Захисні тунелі Путіна: що про це відомо

Пєсков зазначив, що через ці тунелі доводиться проходити всім, хто приїжджає до президента РФ. Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Існують спеціальні служби, які займаються забезпечення епідеміологічної безпеки, і вони вживають всіх заходів, які з їх точки зору необхідні.

Прессекретар Путіна зазначив, що загалом існує два таких тунелі. Один розташований у Ново-Огарьово, а другий – у Кремлі.

Для захисту президента від коронавірусу робиться все, що необхідно. Захисні тунелі придбали та встановили, тому що резиденція – це місце, де президент проводить наради, туди до нього приходять керівники відомств, міністерств. Тому подібні заходи доречні. І всі проходять через тунель. При необхідності, і я теж,

– пояснив Пєсков.

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Прессекретар Путіна розповів про захисні тунелі: дивіться відео