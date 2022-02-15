Какую авантюру задумала Россия, чтобы навсегда лишить Украину ОРДЛО

Чтобы поставлять оружие на оккупированные территории Донбасса и не попасть под новые санкции, России нужно юридически признать эти псевдореспублики. Ведь нельзя поставлять оружие на непризнанные территории. Далее читайте на украинском в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Що задумав Кремль

Якщо вони будуть розглядати в комплексі, то так, ми отримаємо два нових суб'єкти міжнародного права, визнані, припустимо, Росією та деякими країнами, які є її прибічниками. Наприклад, Білоруссю.

Радимо "Росія – як мавпа з ядерною зброєю": навіщо Кремлю офіційне постачання зброї на Донбас

І наслідки для нас будуть такі, що повернення цих територій буде фактично неможливим. Я думаю, що крім "стурбованості" світ особливо нічого не висловить.

Єдине, що може бути, – це додаткові санкції проти Росії щодо постачання зброї, якщо в РФ офіційно легалізують це.



Росія хоче унеможливити повернення окупованих територій в склад України / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Актуально Якщо завтра війна: що кажуть в окупованому Луганську про можливий напад Росії

Удар у відповідь

По-друге, все залежатиме від нас. Якщо Росія наважиться визнати офіційно ці "новоутворення", ми маємо оголосити їх терористичними організаціями.

Тому що вони повалили конституційний лад на цих територіях і фактично захопили їх. Якщо ми це зробимо, тоді Росія опиниться знову одна проти всього світу та буде виправдовуватися.

Може за цікавити – блог Піонтковського про те, як Путін може повторити сценарій Чечні в ОРДЛО: дивіться відео