Зачем России показательное выступление на границе

Российская Федерация развернула переброску сил и средств своих Вооруженных сил к границам с Украиной в середине октября 2021 года. Тогда там было сконцентрировано около 80 тысяч российских военных. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Запугивание затянулось

По состоянию на февраль 2022 года это количество увеличилось уже до 140 тысяч военных. То есть, нет никакого нового подтягивания войск, а мы можем наблюдать уже без малого как четвертый месяц подряд планомерное стягивание российских войск к нашим границам.

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При этом данная концентрация представляет собой довольно неспешный и тянущийся месяцами процесс по той причине, что логистические возможности России не позволяют ей концентрировать большие группы войск в предельно сжатые сроки.

А потому говорить о некой связи этой концентрации с переговорами в Германии – безосновательно, на мой взгляд. Сами по себе переговоры уже стали следствием скопления российских войск не только у границ Украины, но и переброской дополнительных вооружений Вооруженных сил РФ в Калининградскую область, а также в Беларусь.

За железом скрывается страх

Очевидно, что таким способом, а именно эскалацией угроз, Россия пытается добиться от Запада целого ряда уступок по целому ряду вопросов, начиная от дальнейшей судьбы "Северного потока-2" и заканчивая расширением НАТО на Восток.

Но уже очевидно, что такая тактика Москве не особо помогает решать ее задачи, ведь практически по каждому из этих вопросов она вышла на сегодняшний день проигравшей.



Стягиванием войск к границе с Украиной РФ пытается шантажировать Запад, но показывает свою беспомощность / Фото Maxar

Ситуация такова, что демонстрацией своей военной силы Россия попыталась в переговорном процессе загнать Запад в угол, но так увлеклась этим, что сама оказалась загнанной.

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И сейчас, получив жесткий отказ по большинству своих бессмысленных требований, она с одной стороны боится сделать следующий шаг для демонстрации неотвратимости своих намерений, понимая, насколько этот шаг для нее же губителен, а с другой стороны не может резко пойти не деэскалацию.

Очевидно, что Москва будет и далее повышать градус напряжения, увеличивая концентрацию своих войск у наших границ. Разумеется, такая тактика заведомо проигрышная, но других методов ведения переговоров Россия не приемлет и не владеет.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.