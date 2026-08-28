Как сообщает издание "Новости.LIVE", чиновник во время выступления на международном форуме "Украина завтра" объяснил причины активизации вражеского террора. По его словам, российское руководство стремится продемонстрировать собственным избирателям хоть какую-то "картинку победы" накануне выборов.

Попытки устроить зрелище для избирателей

Отвечая на вопросы журналистов, Буданов подчеркнул, что оккупанты просто не умеют действовать иначе. Поскольку на поле боя оккупационная армия не способна добиться ощутимых результатов, Кремль пытается компенсировать это воздушными ударами по гражданским объектам.

Они не умеют поступать иначе,

– подчеркнул спикер.

На вопрос о том, грозят ли Киеву усиленные атаки в связи с приближением избирательного процесса в России, он заверил, что Украина уже работает над соответствующими контрмерами.

Следует отметить, что накануне, 27 августа, Киев и область в течение суток находились под угрозой ударов БПЛА. В столице воздушную тревогу объявляли 13 раз. Последствия атак фиксировались в нескольких районах столицы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, россияне действуют как немцы во Второй мировой войне, ведь удары по гражданскому населению являются признаком бессилия врага на фронте. Кроме того, ранее Буданов обозначил основные проблемы, связанные с проведением голосования в условиях военного положения.