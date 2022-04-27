Зачем России война в Приднестровье

В результате ракетного удара россиян был поврежден один из мостов на юге Одесской области – в Заливе. Зачем?

С военной точки зрения попытка создания в регионе "бессарабской народной республики" была бы самоубийством. Но с точки зрения боевой пропаганды у этих планов есть резон.

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Одесса-2014

Когда весной 2014 года стала понятна невозможность оккупации Одессы, накопленный в городе потенциал "полезных идиотов" был слит ради создания пропагандистской картинки.

Их вооружили и отправили на убой. Захватить Одессу 2 мая у "идиотов" не было шансов, но картинка получилась знатной.

Бессарабия-2022

В юго-западной части Одесской области все эти годы вещали ретрансляторы из Приднестровья. Там тоже накоплен потенциал "полезных идиотов".

Приднестровье без выхода к морю – это чемодан без ручки. "Идиотов" и "чемодан" можно вооружить, мотивировать и отправить на убой в интересах пропагандистов.

Активные мероприятия в Одессе 2 мая дали приток добровольцев на Донбасс. Сегодня опять наблюдается дефицит добровольцев.

Кремль всегда решал подобные проблемы с помощью активных мероприятий – "рязанского сахара", "сожженных одесситов" и далее по списку. Посмотрим, что они выдумают в этот раз.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: