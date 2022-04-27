З воєнної точки зору спроба створення в регіоні "бессарабської народної республіки" була б самогубством. Але з погляду бойової пропаганди ці плани мають сенс.

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Одеса-2014

Коли навесні 2014 року стала зрозумілою неможливість окупації Одеси, накопичений у місті потенціал "корисних ідіотів" був злитий задля створення пропагандистської картинки.

Їх озброїли та відправили на забій. Захопити Одесу 2 травня "ідіоти" не мали шансів, але картинка вийшла яскравою.

Одещина-2022

У південно-західній частині Одеської області всі ці роки вели мовлення ретранслятори з Придністров'я. Там теж накопичено потенціал "корисних ідіотів".

Придністров'я без виходу до моря – це валіза без ручки. "Ідіотів" і "валізу" можна озброїти, мотивувати та відправити на забій на користь пропагандистів.

Активні заходи в Одесі 2 травня дали приплив добровольців на Донбас. Сьогодні знову спостерігається дефіцит добровольців.

Кремль завжди вирішував подібні проблеми за допомогою активних заходів – "рязанського цукру", "спалених одеситів" і далі за списком.

Подивимося, що вони вигадають цього разу.

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