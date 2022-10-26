Об этом 24 каналу сказал эксперт Института будущего Иван Ступак. Он считает, что россияне наконец-то поняли, что дело не в количестве, ведь 400 тысяч "мобиков" могут быстро закончиться.

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По его словам, руководители российской армии возвращаются к методике "лучше качество, чем количество".

Именно поэтому людей, которые уже были на войне в Украине, но получили ранения или уволились, начинают заново возвращать на фронт. Им говорят, что дадут больше денег или возможностей, а работы будет меньше,

– объяснил Ступак.

Но, по его мнению, это все "замануха", россиян просто кидают. Он говорит, что все видели, как Путин говорил, что срочников нет на войне или не будут мобилизованных сразу бросать на фронт, но это не так.

"Поэтому все, кто планирует вернуться на войну, должны понимать, что их сразу бросят на передовую, ведь их опыт нужен именно там, а не в тылах охранять склады", – заявил эксперт.

Ступак о вербовке раненых и возможности повторного наступления: видео



Могут ли мобилизованные пойти в повторное наступление

Ступак отметил, что россияне могут пойти на уже освобожденные территории, это возможно, но только при условии, что им удастся продержаться до весны, чтобы они могли немного научиться и накопить технику, а также переосмыслят всю логистику.

Прежде всего, нужно научить "чмобиков" военному делу за следующие 3 – 4 месяца. И тогда действительно – по всей вероятности, что в феврале – марте россияне могут попытаться снова пойти в наступление. Но я не думаю, что пойдут на Чернигов, скорее – захотят выйти на админграницы Херсонской и Запорожской областей,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что тогда оккупанты будут двигаться на Юг, чтобы соединить Николаев и Одессу до Приднестровья. По его мнению, это будет первая идея-фикс на краткосрочный период, а потом уже "будут откусывать" Украину частями.

"Но это только при условии, если нам не будут помогать американцы и европейцы, мы политически сломаемся, люди отчаятся и не будут помогать армии и т.д. При таких условиях – да, но это лишь теория, пока таких предпосылок нет", – сказал Ступак.

По его словам, россияне перешли от широких фронтов к максимально узким, но "пробиваит их, как молотком". Пока у них есть определенные успехи на некотором направлении.

К слову, хотя кажется, будто оккупанты готовятся бежать с Херсонщины, у них есть приказ стереть Херсон с лица земли в случае прорыва ВСУ. Об этом рассказал местный активист Владимир Молчанов. По его словам, оккупанты сами распространяют такую информацию.