Про це 24 каналу сказав експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він вважає, що росіяни нарешті зрозуміли, що справа не у кількості, адже 400 тисяч “мобіків” можуть швидко закінчитися.

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За його словами, керівники російської армії повертатися до методики "краще якість, ніж кількість".

Саме тому людей, які вже були на війні в Україні, але отримали поранення чи якось звільнилися, починають заново повертати на фронт. Їм кажуть, що дадуть більше грошей чи можливостей, а роботи буде менше,

– пояснив Ступак.

Але, на його думку, це все "замануха", росіян просто кидають. Він каже, що всі бачили, коли Путін казав, що строковиків немає на війні чи не будуть мобілізованих одразу кидати на фронт, але це не так.

"Тому всі ті, хто планує погодитися повернутися на війну, мають розуміти, що їх одразу кинуть на передову, адже їх досвід потрібен саме там, а не в тилах охороняти склади", – заявив експерт.

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Чи можуть мобілізовані піти в повторний наступ

Ступак зазначив, що росіяни можуть піти на вже звільнені території, це можливо, але лише за умови, що їм вдасться протриматися до весни, щоб вони могли трохи навчитися і накопичити техніку, а також переосмислять всю логістику.

Перш за все, треба навчити "чмобіків" військовій справі за наступні 3 – 4 місяці. І тоді дійсно – цілком ймовірно, що в лютому – березні росіяни можуть спробувати знову піти в наступ. Але я не думаю, що підуть на Чернігів, швидше – захочуть вийти на адмінмежі Херсонської та Запорізької областей,

– наголосив експерт.

Він зауважив, що тоді окупанти будуть рухатися на Південь, щоб зєднати Миколаїв та Одесу до Придністровʼя. На його думку, це буде перша ідея-фікс на короткостроковий період, а потім вже "будуть їсти" Україну частинами.

"Але це лише за умови, якщо нам не будуть допомагати американці та європейці, ми політично зламаємося, люди зневіряться та не будуть допомагати армії тощо. За таких умов так, але це лише теорія, поки такий передумов немає", – сказав Ступак.

За його словами, росіяни перейшли від широких фронтів до максимально вузьких, але “пробивати їх як молотком”. Поки що в них є певні успіхи на деякому напрямку.

До слова, хоч здається, ніби окупанти готуються втікати з Херсонщини, вони мають наказ стерти Херсон з обличчя землі у випадку прориву ЗСУ. Про це розповів місцевий активіст Володимир Молчанов. За його словами, окупанти самі поширюють таку інформацію.