В разведке Британии назвали цель выведения группы кораблей России из Новороссийска
Источник:Минобороны Британии
Россия вывела группу своих кораблей Черноморского флота из Новороссийска. Британская разведка объяснила решение кафиров.
В разведывательном обзоре минобороны Британии говорится, что 11 января 2023 года группа из по меньшей мере 10 кораблей Черноморского флота России вышла из Новороссийской военно-морской базы.
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Ожидать ли очередных массированных атак
"Учитывая тип и количество вышедших в море одновременно кораблей, эта активность, вероятно, является рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она идентифицировала", - сообщает разведка.
Там также отмечают, что маловероятно, что развертывание означает подготовку к необычным ударам крылатыми ракетами морского базирования.
Маловероятно, что флот готовится к проведению десантно-штурмовых операций,
– говорится в обзоре.
Разведка отмечает, что Черноморский флот России в значительной степени продолжает фокусироваться на восприятии угроз со стороны Украины и продолжает оказывать приоритет защиты сил, а не наступательным или патрульным операциям.
Британская разведка оценила летные учения в Беларуси
- 8 января минобороны Беларуси объявило о проведении в стране совместных с Россией летно-тактических учений. Они продлятся с 16 января по 1 февраля.
- Авиаккорректировщики зафиксировали прибытие всего 12 вертолетов Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. На некоторых из них есть отметки оккупантов – "Z".
- Как заявили в британской разведке, новое размещение российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.
- Несмотря на то, что Россия удерживает в Беларуси большое количество сил, они в основном вовлечены в учения. Эксперты полагают, что они вряд ли станут надежной наступательной силой.