В разведке Британии назвали цель выведения группы кораблей России из Новороссийска

Россия вывела группу своих кораблей Черноморского флота из Новороссийска. Британская разведка объяснила решение кафиров.

В разведывательном обзоре минобороны Британии говорится, что 11 января 2023 года группа из по меньшей мере 10 кораблей Черноморского флота России вышла из Новороссийской военно-морской базы.

Читайте также Россияне атакуют ракетами Киев: в ОП обратились к людям

Ожидать ли очередных массированных атак

"Учитывая тип и количество вышедших в море одновременно кораблей, эта активность, вероятно, является рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она идентифицировала", - сообщает разведка.

Там также отмечают, что маловероятно, что развертывание означает подготовку к необычным ударам крылатыми ракетами морского базирования.

Маловероятно, что флот готовится к проведению десантно-штурмовых операций,

– говорится в обзоре.

Разведка отмечает, что Черноморский флот России в значительной степени продолжает фокусироваться на восприятии угроз со стороны Украины и продолжает оказывать приоритет защиты сил, а не наступательным или патрульным операциям.

Британская разведка оценила летные учения в Беларуси