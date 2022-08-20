Более 400 тысяч человек, – правозащитник объяснил использование в войне российских заключенных

российские частные военные компании набирают заключенных на войну против Украины. Так они хотят пополнить мобилизационный ресурс.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Николай Полозов. По его словам, общее количество заключенных в россии – около 400 тысяч человек. Оккупанты могут набрать оттуда определенный контингент.

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Некоторые соглашаются воевать

Полозов отмечает, что в россии ужасные условия в тюрьмах. Там буквально пытают людей, поэтому многие заключенные готовы вырваться даже несмотря на страх погибнуть на войне.

По его мнению, оккупанты начали активнее привлекать "зеков", чтобы не раздражать местное население мобилизацией. Ведь русский народ не очень хочет идти воевать.

Следует добавить! В конце июня, по данным одного из российских закрытых опросов , сообщали, чтосчитают, что войну против Украины следует продолжать. Судя по всему, многие россияне поддерживают войну, но идти воевать боятся.

Они это делают, чтобы не раздражать людей мобилизацией. Власти понимают, что среднестатистический россиянин не хочет с радостью идти на войну. Потому пока они перешли к такому пополнению мобилизационного ресурса. Потери ведь в живой силе огромны, – отметил Полозоов.

Он подчеркнул, что такие действия – незаконны. Это – очередное преступление российских оккупантов. Интересно, что согласившиеся воевать заключенные считаются наемниками. Ведь они не военные, а находятся в так называемых частных военных компаниях россии.

Полозов о российских заключенных, идущих воевать против Украины: смотрите видео

Напомним, российские оккупанты пытаются привлечь заключенных из колоний строгого режима в отдаленных областях россии. Была информация, что в одно из исправительных заведений лично вербовать "зеков" приезжал евгений пригожин, которого считают руководителем ЧВК Вагнера.