Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что Трамп вместе со "вторым президентом" Илоном Маском буквально пытаются расшатать ситуацию в разных странах.

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Почему Трамп так себя ведет

Как отметил Шейтельман, кажется, будто и Трамп, и Маск решили вдвоем захватить мир. И есть вопрос, действительно ли Трамп хочет "сделать Америку снова великой" таким образом.

В 19 веке Штаты захватили около половины территории Мексики. И есть вопрос. Изменилось ли что-то в мире с тех пор? Так можно? Трамп, видимо, считает, что можно,

– сказал Шейтельман.

Ситуация с Гренландией вообще выглядит довольно странной. Дания является одним из ближайших партнеров США. И Штаты уже имеют собственную авиабазу в Гренландии. В любом случае можно было бы договориться о расширении контингента. Но тут идет какой-то шантаж.

Интересно, что до 5 ноября, когда состоялись выборы президента США, Трамп вообще не позволял себе таких заявлений. А уже после того может казаться, что его немного "понесло".

Получается, что Трамп хочет напасть на партнера по НАТО. Это же приведет к тотальной войне в Атлантике. Тут уже дело даже не в России или Китае. Тут есть угроза тотальной войны в Атлантике. После 5 ноября Трамп говорит не о тарифах, эмигрантов, а о захватнических войнах. И это произошло тогда, когда рядом появился Илон Маск,

– отметил Шейтельман.

Напомним, в течение последних недель Дональд Трамп сделал ряд странных заявлений. В частности он снова начал говорить о покупке Гренландии, которая является территорией Дании. Впоследствии он даже не исключил возможность военного сценария захвата Гренландии и Панамского канала.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет обсудить с Трампом его заявления по Гренландии. Она подчеркнула, что нет оснований считать, что США собираются осуществить вторжение на остров.