Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Трамп разом з "другим президентом" Ілоном Маском буквально намагаються розхитати ситуацію в різних країнах.

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Чому Трамп так поводиться

Як наголосив Шейтельман, видається, ніби і Трамп, і Маск вирішили удвох захопити світ. І є питання, чи дійсно Трамп хоче "зробити Америку знову великою" у такий спосіб.

В 19 столітті Штати захопили близько половини території Мексики. І є питання. Чи змінилося щось у світі з того часу? Так можна? Трамп, мабуть, вважає, що можна,

– сказав Шейтельман.

Ситуація з Гренландією взагалі виглядає досить дивною. Данія є одним з найближчих партнерів США. І Штати вже мають власну авіабазу в Гренландії. У будь-якому випадку можна було б домовитися про розширення контингенту. Але тут йде якийсь шантаж.

Цікаво, що до 5 листопада, коли відбулися вибори президента США, Трамп взагалі не дозволяв собі таких заяв. А вже після того може здаватися, що його трохи "понесло".

Виходить, що Трамп хоче напасти на партнера по НАТО. Це ж призведе до тотальної війни в Атлантиці. Тут вже річ навіть не в Росії чи Китаї. Тут є загроза тотальної війни в Атлантиці. Після 5 листопада Трамп говорить не про тарифи, емігрантів, а про загарбницькі війни. І це сталося тоді, коли поруч з'явився Ілон Маск,

– зауважив Шейтельман.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів Дональд Трамп зробив низку дивних заяв. Зокрема він знову почав говорити про купівлю Гренландії, яка є територією Данії. Згодом він навіть не відкинув можливість військового сценарію захоплення Гренландії та Панамського каналу.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен хоче обговорити з Трампом його заяви щодо Гренландії. Вона підкреслила, що немає підстав вважати, що США збираються здійснити вторгнення на острів.